Пермские врачи нарушали порядок оформления льготных рецептов

В Перми после вмешательства прокуратуры медучреждения устранили нарушения порядка оформления льготных рецептов. Об этом сообщается на сайте краевого надзорного ведомства.
«Прокуратура Свердловского района Перми во время проверки выявила нарушение прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Выяснилось, что в нескольких медицинских учреждениях района неправильно оформлялись рецепты на жизненно необходимые препараты и необходимые изделия медицинского назначения», — указывает прокуратура Пермского края.
Уточняется, что главврачам внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае диабетики почти год не могли добиться льготных лекарств. В отдельных случаях срок ненадлежащего обеспечения граждан с инвалидностью, в том числе страдающих заболеванием «сахарный диабет», льготными рецептами на медицинские изделия и лекарства, составлял 11 месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!