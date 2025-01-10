Пермские врачи нарушали порядок оформления льготных рецептов

Жители Перми не могли своевременно получить лекарство
© Служба новостей «URA.RU»
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После вмешательства прокуратуры медучреждения отрегулировали выдачу льготных рецептов
После вмешательства прокуратуры медучреждения отрегулировали выдачу льготных рецептов Фото:

В Перми после вмешательства прокуратуры медучреждения устранили нарушения порядка оформления льготных рецептов. Об этом сообщается на сайте краевого надзорного ведомства. 

«Прокуратура Свердловского района Перми во время проверки выявила нарушение прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Выяснилось, что в нескольких медицинских учреждениях района неправильно оформлялись рецепты на жизненно необходимые препараты и необходимые изделия медицинского назначения», — указывает прокуратура Пермского края. 

Уточняется, что главврачам внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в  Пермском крае диабетики почти год не могли добиться льготных лекарств. В отдельных случаях срок ненадлежащего обеспечения граждан с инвалидностью, в том числе страдающих заболеванием «сахарный диабет», льготными рецептами на медицинские изделия и лекарства, составлял 11 месяцев.

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В Перми после вмешательства прокуратуры медучреждения устранили нарушения порядка оформления льготных рецептов. Об этом сообщается на сайте краевого надзорного ведомства.  «Прокуратура Свердловского района Перми во время проверки выявила нарушение прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Выяснилось, что в нескольких медицинских учреждениях района неправильно оформлялись рецепты на жизненно необходимые препараты и необходимые изделия медицинского назначения», — указывает прокуратура Пермского края.  Уточняется, что главврачам внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в  Пермском крае диабетики почти год не могли добиться льготных лекарств. В отдельных случаях срок ненадлежащего обеспечения граждан с инвалидностью, в том числе страдающих заболеванием «сахарный диабет», льготными рецептами на медицинские изделия и лекарства, составлял 11 месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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