В Пермском крае диабетики почти год не могли добиться льготных лекарств

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После вмешательства прокуратуры диабетики получили возможность приобрести медицинские изделия для контроля сахара в крови
После вмешательства прокуратуры диабетики получили возможность приобрести медицинские изделия для контроля сахара в крови Фото:

В Кунгуре Пермского края жители инвалиды, страдающие сахарным диабетом, почти год не могли приобрести лекарства и медицинские изделия по льготам. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, говорится в telegram-канале прокуратуры края.

«В отдельных случаях срок ненадлежащего обеспечения граждан с инвалидностью, в том числе страдающих заболеванием „сахарный диабет“, льготными рецептами на медицинские изделия и лекарства, составлял 11 месяцев», — указывает надзорное ведомство. По итогам проверки главному врачу Кунгурской городской больницы было внесено представление, а диабетики получили необходимые лекарственные препараты.

Проблемы с обеспечением лекарствами больных диабетом возникали в Кунгуре и ранее. Так, в 2022 году из городских аптек пропал препарат «Форсига», который помогает снизить уровень сахара в крови. А в Перми судебные приставы помогли горожанину, страдающему диабетом, бесплатно получить устройство для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.

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В Кунгуре Пермского края жители инвалиды, страдающие сахарным диабетом, почти год не могли приобрести лекарства и медицинские изделия по льготам. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, говорится в telegram-канале прокуратуры края. «В отдельных случаях срок ненадлежащего обеспечения граждан с инвалидностью, в том числе страдающих заболеванием „сахарный диабет“, льготными рецептами на медицинские изделия и лекарства, составлял 11 месяцев», — указывает надзорное ведомство. По итогам проверки главному врачу Кунгурской городской больницы было внесено представление, а диабетики получили необходимые лекарственные препараты. Проблемы с обеспечением лекарствами больных диабетом возникали в Кунгуре и ранее. Так, в 2022 году из городских аптек пропал препарат «Форсига», который помогает снизить уровень сахара в крови. А в Перми судебные приставы помогли горожанину, страдающему диабетом, бесплатно получить устройство для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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