На трассе в ХМАО в ДТП погиб пассажир легковушки. Фото

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

В ХМАО на трассе между Сургутом и Когалымом днем 10 января столкнулись Volkswagen и «Газель». По данным Госавтоинспекции региона, в ДТП погиб пассажир зарубежного авто.

«10 января 2025 года около 16:40 на 112-м километре автодороги Сургут — Когалым в Сургутском районе произошло столкновение Volkswagen и „ГАЗ“. В результате пассажир иномарки скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Травмы в ДТП получили и оба водителя. Предварительно, иномарка вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Газелью». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ДТП пострадали оба водителя
В ДТП пострадали оба водителя
Фото:
Иномарка выехала на встречку и влетела в «Газель»
Иномарка выехала на встречку и влетела в «Газель»
Фото:

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В ХМАО на трассе между Сургутом и Когалымом днем 10 января столкнулись Volkswagen и «Газель». По данным Госавтоинспекции региона, в ДТП погиб пассажир зарубежного авто. «10 января 2025 года около 16:40 на 112-м километре автодороги Сургут — Когалым в Сургутском районе произошло столкновение Volkswagen и „ГАЗ“. В результате пассажир иномарки скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. Травмы в ДТП получили и оба водителя. Предварительно, иномарка вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Газелью». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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