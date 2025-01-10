В ХМАО на трассе между Сургутом и Когалымом днем 10 января столкнулись Volkswagen и «Газель». По данным Госавтоинспекции региона, в ДТП погиб пассажир зарубежного авто.
«10 января 2025 года около 16:40 на 112-м километре автодороги Сургут — Когалым в Сургутском районе произошло столкновение Volkswagen и „ГАЗ“. В результате пассажир иномарки скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Травмы в ДТП получили и оба водителя. Предварительно, иномарка вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Газелью». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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