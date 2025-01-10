Два человека погибли и 12 пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ

Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.
«Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета „Молоко“ в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 мм погибли две женщины», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале.
Кроме того, повреждены девять жилых домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Со стороны ВСУ было совершено 15 атак.
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