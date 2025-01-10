10 января 2025

Два человека погибли и 12 пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ

ПДва человека погибли и 12 пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пушилин рассказал об атаках ВСУ на ДНР
Пушилин рассказал об атаках ВСУ на ДНР Фото:

Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

«Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета „Молоко“ в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 мм погибли две женщины», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале. 

Кроме того, повреждены девять жилых домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Со стороны ВСУ было совершено 15 атак.

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Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин. «Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета „Молоко“ в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 мм погибли две женщины», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале.  Кроме того, повреждены девять жилых домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Со стороны ВСУ было совершено 15 атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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