10 января 2025

В главном уральском вузе увеличили число мест для бюджетников

В УрФУ увеличили количество бюджетных мест на 1,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост мест на очной форме обучения составил более 5,7%
Рост мест на очной форме обучения составил более 5,7% Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) добавил 172 бюджетных места, что на 1,8% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в официальном telegram-канале вуза.

«Еще больше шансов получить образование бесплатно. Количество мест в УрФУ на 2025 год увеличено на 1,8 % — с 9 497 до 9 669 мест», — следует из сообщения.

Рост мест на очной форме обучения составил более 5,7%. Скоро 18–19 января в университете пройдут Дни открытых дверей.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ из Сирии получат материальную помощь, которая позволит им облегчить финансовые затруднения, возникшие в результате сложной ситуации на их родине. Материальная поддержка должна составить три прожиточных минимума.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) добавил 172 бюджетных места, что на 1,8% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в официальном telegram-канале вуза. «Еще больше шансов получить образование бесплатно. Количество мест в УрФУ на 2025 год увеличено на 1,8 % — с 9 497 до 9 669 мест», — следует из сообщения. Рост мест на очной форме обучения составил более 5,7%. Скоро 18–19 января в университете пройдут Дни открытых дверей. Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ из Сирии получат материальную помощь, которая позволит им облегчить финансовые затруднения, возникшие в результате сложной ситуации на их родине. Материальная поддержка должна составить три прожиточных минимума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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