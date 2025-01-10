В главном уральском вузе увеличили число мест для бюджетников

Уральский федеральный университет (УрФУ) добавил 172 бюджетных места, что на 1,8% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в официальном telegram-канале вуза.
«Еще больше шансов получить образование бесплатно. Количество мест в УрФУ на 2025 год увеличено на 1,8 % — с 9 497 до 9 669 мест», — следует из сообщения.
Рост мест на очной форме обучения составил более 5,7%. Скоро 18–19 января в университете пройдут Дни открытых дверей.
Ранее URA.RU сообщало, что студенты УрФУ из Сирии получат материальную помощь, которая позволит им облегчить финансовые затруднения, возникшие в результате сложной ситуации на их родине. Материальная поддержка должна составить три прожиточных минимума.
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