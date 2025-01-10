Десятки сотрудников МЧС тушат огромный склад под Москвой

Склад загорелся под Москвой
В поселке Первомайском (Московская область) загорелся металлический ангар площадью 2,1 тысячи кв.м.. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В поселке Первомайский загорелся металлический ангар. Пожар на 2 100 квадратах тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.