10 января 2025

Десятки сотрудников МЧС тушат огромный склад под Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Склад загорелся под Москвой
Склад загорелся под Москвой Фото:

В поселке Первомайском (Московская область) загорелся металлический ангар площадью 2,1 тысячи кв.м.. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В поселке Первомайский загорелся металлический ангар. Пожар на 2 100 квадратах тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Первомайском (Московская область) загорелся металлический ангар площадью 2,1 тысячи кв.м.. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В поселке Первомайский загорелся металлический ангар. Пожар на 2 100 квадратах тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...