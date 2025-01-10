10 января 2025

Хинштейн раскрыл число пропавших без вести с начала боев в Курской области

Хинштейн: в Курской области с августа 2024 года пропали почти 1,2 тысячи жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Курской области приняла более 1,1 тысячи заявлений на розыск жителей, рассказал Хинштейн
Полиция Курской области приняла более 1,1 тысячи заявлений на розыск жителей, рассказал Хинштейн Фото:

В Курской области полиция получила более 1100 заявлений на розыск жителей, из которых 240 человек уже найдены. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Для понимания: в список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше — 1 174. Из них 240 [человек] уже разыскано», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

По словам Хинштейна, поиск людей осуществляется совместно с уполномоченным по правам человека, МВД, МИДом, Российским Красным Крестом, волонтерами, правозащитниками и правительством Курской области.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 9 января разместила информацию о 517 гражданах, пропавших на территории Курской области, передает RT. Родственники этих людей, потерявшие с ними связь, обратились за поддержкой к федеральному омбудсмену в надежде на помощь в поисках пропавших.

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В Курской области полиция получила более 1100 заявлений на розыск жителей, из которых 240 человек уже найдены. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Для понимания: в список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше — 1 174. Из них 240 [человек] уже разыскано», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По словам Хинштейна, поиск людей осуществляется совместно с уполномоченным по правам человека, МВД, МИДом, Российским Красным Крестом, волонтерами, правозащитниками и правительством Курской области. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 9 января разместила информацию о 517 гражданах, пропавших на территории Курской области, передает RT. Родственники этих людей, потерявшие с ними связь, обратились за поддержкой к федеральному омбудсмену в надежде на помощь в поисках пропавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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