Хинштейн раскрыл число пропавших без вести с начала боев в Курской области

В Курской области полиция получила более 1100 заявлений на розыск жителей, из которых 240 человек уже найдены. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Для понимания: в список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше — 1 174. Из них 240 [человек] уже разыскано», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
По словам Хинштейна, поиск людей осуществляется совместно с уполномоченным по правам человека, МВД, МИДом, Российским Красным Крестом, волонтерами, правозащитниками и правительством Курской области.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 9 января разместила информацию о 517 гражданах, пропавших на территории Курской области, передает RT. Родственники этих людей, потерявшие с ними связь, обратились за поддержкой к федеральному омбудсмену в надежде на помощь в поисках пропавших.
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