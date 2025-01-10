10 января 2025

США могут включить снятие новых санкций в сделку по Украине

ТАСС: США могут включить снятие новых санкций в сделку по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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США могут снять санкции после прихода к власти Трампа
США могут снять санкции после прихода к власти Трампа Фото:

Вашингтон рассматривает возможность отмены нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора, что может стать частью договоренностей по Украине с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к команде избранного президента.

«Сегодняшний шаг администрации Байдена является значимым. Он предоставляет заступающей на вахту администрации Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», — отметил источник.

США объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Санкции затронули 13 россиян, включая руководителей крупных нефтяных компаний и сотрудников Министерства энергетики РФ. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Кто попал под новые санкции США — в материале URA.RU.

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Вашингтон рассматривает возможность отмены нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора, что может стать частью договоренностей по Украине с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к команде избранного президента. «Сегодняшний шаг администрации Байдена является значимым. Он предоставляет заступающей на вахту администрации Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», — отметил источник. США объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Санкции затронули 13 россиян, включая руководителей крупных нефтяных компаний и сотрудников Министерства энергетики РФ. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Кто попал под новые санкции США — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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