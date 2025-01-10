США могут включить снятие новых санкций в сделку по Украине

Вашингтон рассматривает возможность отмены нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора, что может стать частью договоренностей по Украине с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к команде избранного президента.
«Сегодняшний шаг администрации Байдена является значимым. Он предоставляет заступающей на вахту администрации Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», — отметил источник.
США объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Санкции затронули 13 россиян, включая руководителей крупных нефтяных компаний и сотрудников Министерства энергетики РФ. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Кто попал под новые санкции США — в материале URA.RU.
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