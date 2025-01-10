«Почему горки в ледовом городке делают без поручней?»: курганцы опасаются за безопасность детей

В ледовом городке на площади имени Ленина в Кургане уже несколько лет подряд делают очень скользкие ступеньки на горках. Детям трудно подниматься по ним, так как нет поручней, что создает травмоопасные ситуации. Об этом горожане написали в жалобе.
«Просим делать горки в ледовом городке с поручнями. Чаще всего малышам на горку помогают подниматься родители, но им тоже необходимо за что-то держаться. Хотелось бы, чтобы отдых был безопасным», — говорится в жалобе на сайте «Обратись».
На момент публикации материала, ответа на жалобу жителей от представителей городской администрации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос информации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее курганцы уже просили власти сделать перила у горок в ледовом городке. В департаменте соцполитики обещали принять меры.
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