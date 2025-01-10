10 января 2025

«Почему горки в ледовом городке делают без поручней?»: курганцы опасаются за безопасность детей

Курганцы пожаловались на опасные горки в ледовом городке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожане просят сделать поручни у горок
Горожане просят сделать поручни у горок Фото:

В ледовом городке на площади имени Ленина в Кургане уже несколько лет подряд делают очень скользкие ступеньки на горках. Детям трудно подниматься по ним, так как нет поручней, что создает травмоопасные ситуации. Об этом горожане написали в жалобе.

«Просим делать горки в ледовом городке с поручнями. Чаще всего малышам на горку помогают подниматься родители, но им тоже необходимо за что-то держаться. Хотелось бы, чтобы отдых был безопасным», — говорится в жалобе на сайте «Обратись».

На момент публикации материала, ответа на жалобу жителей от представителей городской администрации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос информации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее курганцы уже просили власти сделать перила у горок в ледовом городке. В департаменте соцполитики обещали принять меры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ледовом городке на площади имени Ленина в Кургане уже несколько лет подряд делают очень скользкие ступеньки на горках. Детям трудно подниматься по ним, так как нет поручней, что создает травмоопасные ситуации. Об этом горожане написали в жалобе. «Просим делать горки в ледовом городке с поручнями. Чаще всего малышам на горку помогают подниматься родители, но им тоже необходимо за что-то держаться. Хотелось бы, чтобы отдых был безопасным», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». На момент публикации материала, ответа на жалобу жителей от представителей городской администрации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос информации в мэрию Кургана. Ответ ожидается. Ранее курганцы уже просили власти сделать перила у горок в ледовом городке. В департаменте соцполитики обещали принять меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...