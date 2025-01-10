После падения с крыши пермяк доказал свою правоту в суде

Летом 2023 года ООО «Региональная торгово-строительная компания» (ООО «РТСК») проводило ремонт кровли в ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». Для выполнения работ компания привлекла жителя Перми без оформления трудовых отношений и инструктажей по охране труда. Кровельщик упал с крыши и тяжело травмировался. Сначала в суде он доказал наличие трудовых отношений с работодателем, а затем обратился в госинспекцию по охране труда для расследования несчастного случая.
«14 августа 2023 года во время бурения отверстий в стене работник стоял на двухметровой лестнице, установленной на деревянном стеллаже высотой три метра. В результате он упал с высоты около четырех метров на бетонный пол. Он получил тяжелые травмы: закрытые переломы костей таза и лучевой кости», — сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Инспекция завершила расследование тяжелого несчастного случая с кровельщиком ООО «РТСК». Основная причина инцидента, по мнении специалистов, заключается в недостаточном контроле за состоянием рабочей территории и оборудования. Работник использовал приставную лестницу, которая могла сместиться или опрокинуться во время работы.
Дополнительными причинами стали отсутствие средств индивидуальной защиты, недостаточная подготовка работников по охране труда и нарушения в допуске к опасной работе. В результате проверки работодатель оштрафован, также ему выдано предписание о необходимости оформления акта о несчастном случае.
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