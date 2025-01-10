10 января 2025

Каналу «ТВ Центр» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ*

© Служба новостей «URA.RU»
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За трансляцию телеканалу грозит крупный штраф Фото:

На телеканал «ТВ Центр» составлен протокол о пропаганде ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России). Дело по статье КоАП РФ направлено в Таганский районный суд Москвы 10 января. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.

Согласно картотеке, протокол оформлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Она касается распространения среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол.

На данный момент решение о рассмотрении протокола не принято. Дата судебного заседания также пока не назначена.

Как сообщало ранее URA.RU, в пропаганде ЛГБТ обвинили интернет-кинотеатр «Кинопоиск». За демонстрацию нетрадиционных отношений владельцам интернет-сервиса предстоит выплатить штраф. Его размер составляет три миллиона рублей.

*запрещенная в России экстремистская организация

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На телеканал «ТВ Центр» составлен протокол о пропаганде ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России). Дело по статье КоАП РФ направлено в Таганский районный суд Москвы 10 января. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения. Согласно картотеке, протокол оформлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Она касается распространения среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол. На данный момент решение о рассмотрении протокола не принято. Дата судебного заседания также пока не назначена. Как сообщало ранее URA.RU, в пропаганде ЛГБТ обвинили интернет-кинотеатр «Кинопоиск». За демонстрацию нетрадиционных отношений владельцам интернет-сервиса предстоит выплатить штраф. Его размер составляет три миллиона рублей. *запрещенная в России экстремистская организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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