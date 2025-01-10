Каналу «ТВ Центр» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ*

11 января 2025 в 05:46 Размер текста - 17 +

За трансляцию телеканалу грозит крупный штраф Фото: Анна Майорова © URA.RU На телеканал «ТВ Центр» составлен протокол о пропаганде ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России). Дело по статье КоАП РФ направлено в Таганский районный суд Москвы 10 января. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения. Согласно картотеке, протокол оформлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Она касается распространения среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол. На данный момент решение о рассмотрении протокола не принято. Дата судебного заседания также пока не назначена. Как сообщало ранее URA.RU, в пропаганде ЛГБТ обвинили интернет-кинотеатр «Кинопоиск». За демонстрацию нетрадиционных отношений владельцам интернет-сервиса предстоит выплатить штраф. Его размер составляет три миллиона рублей. *запрещенная в России экстремистская организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На телеканал «ТВ Центр» составлен протокол о пропаганде ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России). Дело по статье КоАП РФ направлено в Таганский районный суд Москвы 10 января. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения. Согласно картотеке, протокол оформлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Она касается распространения среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол. На данный момент решение о рассмотрении протокола не принято. Дата судебного заседания также пока не назначена. Как сообщало ранее URA.RU, в пропаганде ЛГБТ обвинили интернет-кинотеатр «Кинопоиск». За демонстрацию нетрадиционных отношений владельцам интернет-сервиса предстоит выплатить штраф. Его размер составляет три миллиона рублей. *запрещенная в России экстремистская организация