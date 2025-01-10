10 января 2025

Врач назвал самую лучшую для здоровья баню

Врач Тяжельников: у хамама меньше всего ограничений среди бань
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны - больше ограничений
Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны - больше ограничений Фото:

Хамам, в отличие от русской бани и сауны, может посещать почти каждый из-за его более мягкого воздействия на организм. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам — в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем», — отметил Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач также подчеркнул, что в горячем воздухе бани даже здоровым людям тяжело дышать, а жара создает ощутимую нагрузку и учащает пульс, подобно интенсивной тренировке. Важно выбирать процедуры, соответствующие особенностям здоровья и состояния каждого человека, отметил специалист.

Ранее URA.RU рассказало о лучших местах для незабываемого семейного отдыха в Москве. Среди них есть бани, бассейны и аквапарки. 

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Хамам, в отличие от русской бани и сауны, может посещать почти каждый из-за его более мягкого воздействия на организм. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. «Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам — в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем», — отметил Тяжельников в беседе с РИА Новости. Врач также подчеркнул, что в горячем воздухе бани даже здоровым людям тяжело дышать, а жара создает ощутимую нагрузку и учащает пульс, подобно интенсивной тренировке. Важно выбирать процедуры, соответствующие особенностям здоровья и состояния каждого человека, отметил специалист. Ранее URA.RU рассказало о лучших местах для незабываемого семейного отдыха в Москве. Среди них есть бани, бассейны и аквапарки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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