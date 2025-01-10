Врач назвал самую лучшую для здоровья баню

Хамам, в отличие от русской бани и сауны, может посещать почти каждый из-за его более мягкого воздействия на организм. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам — в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем», — отметил Тяжельников в беседе с РИА Новости.
Врач также подчеркнул, что в горячем воздухе бани даже здоровым людям тяжело дышать, а жара создает ощутимую нагрузку и учащает пульс, подобно интенсивной тренировке. Важно выбирать процедуры, соответствующие особенностям здоровья и состояния каждого человека, отметил специалист.
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