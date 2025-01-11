Дрон атаковал многоэтажку в Котовске: что сейчас происходит в Тамбовской области

Несколько человек пострадали в Тамбовской области из-за атаки БПЛА
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Беспилотники врезались в два многоэтажных жилых дома в Котовске
Беспилотники врезались в два многоэтажных жилых дома в Котовске Фото:

Сегодня, 11 января, два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших организован пункт временного размещения на базе местной школы. Обо всем подробнее — в материале URA.RU.

Что произошло

В городе Котовск Тамбовской области два БПЛА врезались в жилые многоквартирные дома. Крупного пожара удалось избежать, здания получили лишь незначительные повреждения. Пострадало несколько человек.

По информации telegram-канала Shot, инциденты произошли около 1:40 ночи по местному времени. Один из дронов врезался в дом на улице Посконкина, в то время как обломки второго беспилотника повредили фасад пятиэтажного здания на улице Колхозной. Очевидцы рассказали, что в соседних домах выбило стекла из окон.

Пострадавшие

В результате атаки беспилотников на город Котовск пострадали три человека, сообщил Первышов. Среди них — два мужчины и одна женщина. Пострадавшим оказана необходимая помощь на месте происшествия. Травмы получены от разлетевшихся осколков стекла.

Что сейчас происходит в Котовске

После происшествия в Тамбовской области приняты все необходимые меры для гарантии безопасности населения, рассказал врио губернатора. Службы экстренного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности. На базе одной из школ организован пункт временного размещения для тех, чьи квартиры пострадали. Многие нашли убежища у своих родственников или друзей.

Периметр вокруг зданий, пострадавших от атак, остается огороженным, на месте продолжает дежурить значительное количество сотрудников полиции и Росгвардии. Специалистам предстоит провести анализы для определения опасности обломков беспилотников.

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Сегодня, 11 января, два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших организован пункт временного размещения на базе местной школы. Обо всем подробнее — в материале URA.RU. Что произошло В городе Котовск Тамбовской области два БПЛА врезались в жилые многоквартирные дома. Крупного пожара удалось избежать, здания получили лишь незначительные повреждения. Пострадало несколько человек. По информации telegram-канала Shot, инциденты произошли около 1:40 ночи по местному времени. Один из дронов врезался в дом на улице Посконкина, в то время как обломки второго беспилотника повредили фасад пятиэтажного здания на улице Колхозной. Очевидцы рассказали, что в соседних домах выбило стекла из окон. Пострадавшие В результате атаки беспилотников на город Котовск пострадали три человека, сообщил Первышов. Среди них — два мужчины и одна женщина. Пострадавшим оказана необходимая помощь на месте происшествия. Травмы получены от разлетевшихся осколков стекла. Что сейчас происходит в Котовске После происшествия в Тамбовской области приняты все необходимые меры для гарантии безопасности населения, рассказал врио губернатора. Службы экстренного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности. На базе одной из школ организован пункт временного размещения для тех, чьи квартиры пострадали. Многие нашли убежища у своих родственников или друзей. Периметр вокруг зданий, пострадавших от атак, остается огороженным, на месте продолжает дежурить значительное количество сотрудников полиции и Росгвардии. Специалистам предстоит провести анализы для определения опасности обломков беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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