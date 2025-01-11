Дрон атаковал многоэтажку в Котовске: что сейчас происходит в Тамбовской области

Сегодня, 11 января, два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших организован пункт временного размещения на базе местной школы. Обо всем подробнее — в материале URA.RU.
Что произошло
В городе Котовск Тамбовской области два БПЛА врезались в жилые многоквартирные дома. Крупного пожара удалось избежать, здания получили лишь незначительные повреждения. Пострадало несколько человек.
По информации telegram-канала Shot, инциденты произошли около 1:40 ночи по местному времени. Один из дронов врезался в дом на улице Посконкина, в то время как обломки второго беспилотника повредили фасад пятиэтажного здания на улице Колхозной. Очевидцы рассказали, что в соседних домах выбило стекла из окон.
Пострадавшие
В результате атаки беспилотников на город Котовск пострадали три человека, сообщил Первышов. Среди них — два мужчины и одна женщина. Пострадавшим оказана необходимая помощь на месте происшествия. Травмы получены от разлетевшихся осколков стекла.
Что сейчас происходит в Котовске
После происшествия в Тамбовской области приняты все необходимые меры для гарантии безопасности населения, рассказал врио губернатора. Службы экстренного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности. На базе одной из школ организован пункт временного размещения для тех, чьи квартиры пострадали. Многие нашли убежища у своих родственников или друзей.
Периметр вокруг зданий, пострадавших от атак, остается огороженным, на месте продолжает дежурить значительное количество сотрудников полиции и Росгвардии. Специалистам предстоит провести анализы для определения опасности обломков беспилотников.
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