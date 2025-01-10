Несколько человек пострадали в Тамбовской области из-за атаки БПЛА

Несколько человека пострадали в результате атаки дронов города Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Первышов.
«Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — сообщает Первышов.
Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. По данным Shot, среди пострадавших двое мужчин и одна женщина.
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