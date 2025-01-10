10 января 2025

Несколько человек пострадали в Тамбовской области из-за атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим оказана помощь
Пострадавшим оказана помощь Фото:

Несколько человека пострадали в результате атаки дронов города Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Первышов. 

«Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — сообщает Первышов. 

Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. По данным Shot, среди пострадавших двое мужчин и одна женщина. 

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Несколько человека пострадали в результате атаки дронов города Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Первышов.  «Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — сообщает Первышов.  Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. По данным Shot, среди пострадавших двое мужчин и одна женщина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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