Россияне отдали мошенникам 300 млрд рублей

В 2024 году объем средств, украденных кибермошенниками у граждан России, оценивается в 250-300 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей», — заявил Кузнецов, отвечая на вопрос о том, сколько денег в 2024 году похитили кибермошенники у россиян. Его слова передает РИА «Новости».
Станислав Кузнецов отметил, что делать прогнозы по части кибермошенничества на 2025 год пока рано. Они зависят от эффективности координации усилий государства и бизнеса в борьбе с мошенниками и от принимаемых мер. «Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении — это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу», — добавил эксперт, добавив, что при реализации этих мер объем мошенничества может снизиться.
По словам Кузнецова, в настоящее время ведется работа над созданием единой национальной антифрод-платформы. Она будет способствовать быстрой блокировке фишинговых сайтов, телефонных номеров мошенников и их счетов, а также подозрительных транзакций. «Сбербанк стал одним из инициаторов создания этой платформы. Станислав Кузнецов уточнил, что система антифрода Сбера служит прототипом для разработки общенациональной платформы.
Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров сообщил, что кибермошенники перешли на использование искусственного интеллекта для своих атак. Так, наблюдаются сбои в работе продуктов компании OpenAI, которые могут привести к утечке данных пользователей, передает «Национальная служба новостей».
Кроме того, в МГИМО прошла конференции по цифровой безопасности. В ходе нее было отмечено, что количество случаев киберпреступности только растет — в 2024 году мошенники забрали у россиян более 150 млрд рублей. Участники конференции заверили, что для борьбы с этим нужно действовать сообща, привлекая граждан, пишет «Общественное телевидение России» (ОТР).
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