Редкая аномалия: метеоролог рассказал, что происходит с погодой в России

Повышенные температуры зимой в европейской части России, на Урале и в некоторых районах Сибири объясняются влиянием воздушных потоков, приходящих из южных районов Атлантического океана. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«...В этом году с начала декабря погода на европейской территории России, а также на Урале, в западной и в средней Сибири управляется атлантическим воздухом, что бывает крайне редко», — рассказал Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» Он добавил, что при сопоставлении текущей температуры с тридцатилетними климатическими показателями оказалось, что погодные условия соответствуют началу апреля.
Метеоролог пояснил, что континентальный климат формируется без влияния морских воздушных масс, однако в текущем году произошло нарушение этого правила. По информации Вильфанда, воздушные потоки сейчас поступают не только из Атлантики, но и из южных регионов, включая Средиземное море и север Африки. В результате в России установилась весенняя погода, преобладают осадки в виде дождя, а снега ожидается крайне мало.
Ранее Евгений Тишковец, ведущий специалиста метеорологического центра «Фобос», заявил, что жителям столицы не стоит ожидать настоящей холодной и снежной зимы в текущем году. Весна придет раньше обычного срока. По его словам, температурные показатели в стране зачастую превышают климатическую норму на девять-двенадцать градусов. Ожидается, что тенденция теплой погоды сохранится и во второй половине зимы, передает RT.
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