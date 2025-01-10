10 января 2025

Двое 18-летних иностранцев задержаны в Курганской области за сбыт наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди рискуют провести в колонии 20 лет
Молодые люди рискуют провести в колонии 20 лет Фото:

В Курганской области задержаны двое 18-летних иностранцев, которые приехали в регион сбывать наркотики. Однако довести свой преступный умысел до конца у них не вышло: уже на следующий день после приезда их взяли с поличным. Об этом сообщает УМВД.

«На территории Кетовского округа при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии задержали двух 18-летних иностранных граждан. В ходе личного досмотра злоумышленников, а также в разложенных ими тайниковых закладках полицейские изъяли около двухсот свертков с заперещенным веществом», — сообщили в УМВД России по Курганской области.

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии. Оба фигуранта взяты под стражу.

Задержание иностранных граждан в Курганской области за попытку сбыта наркотиков продолжает серию подобных инцидентов в регионе. Ранее был арестован 20-летний местный житель с 50 свертками наркотиков, что подчеркивает усиливающуюся проблему наркотрафика среди молодежи.

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В Курганской области задержаны двое 18-летних иностранцев, которые приехали в регион сбывать наркотики. Однако довести свой преступный умысел до конца у них не вышло: уже на следующий день после приезда их взяли с поличным. Об этом сообщает УМВД. «На территории Кетовского округа при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии задержали двух 18-летних иностранных граждан. В ходе личного досмотра злоумышленников, а также в разложенных ими тайниковых закладках полицейские изъяли около двухсот свертков с заперещенным веществом», — сообщили в УМВД России по Курганской области. По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии. Оба фигуранта взяты под стражу. Задержание иностранных граждан в Курганской области за попытку сбыта наркотиков продолжает серию подобных инцидентов в регионе. Ранее был арестован 20-летний местный житель с 50 свертками наркотиков, что подчеркивает усиливающуюся проблему наркотрафика среди молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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