Двое 18-летних иностранцев задержаны в Курганской области за сбыт наркотиков

В Курганской области задержаны двое 18-летних иностранцев, которые приехали в регион сбывать наркотики. Однако довести свой преступный умысел до конца у них не вышло: уже на следующий день после приезда их взяли с поличным. Об этом сообщает УМВД.
«На территории Кетовского округа при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии задержали двух 18-летних иностранных граждан. В ходе личного досмотра злоумышленников, а также в разложенных ими тайниковых закладках полицейские изъяли около двухсот свертков с заперещенным веществом», — сообщили в УМВД России по Курганской области.
По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии. Оба фигуранта взяты под стражу.
Задержание иностранных граждан в Курганской области за попытку сбыта наркотиков продолжает серию подобных инцидентов в регионе. Ранее был арестован 20-летний местный житель с 50 свертками наркотиков, что подчеркивает усиливающуюся проблему наркотрафика среди молодежи.
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