Тюменский тракт сузили из-за ремонта

На трассе ведутся дорожные работы (архивное фото)
Проезжую часть Тюменского тракта утром 11 января сузили в обе стороны из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге P-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 13 — км 32 на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано сужение проезжей части в оба направления», — говорится в telegram-канале трассы.
Водителей просят быть внимательнее. Также дорожники рекомендуют автовладельцам соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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