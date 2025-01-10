10 января 2025

Тюменский тракт сузили из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе ведутся дорожные работы (архивное фото)
На трассе ведутся дорожные работы (архивное фото) Фото:

Проезжую часть Тюменского тракта утром 11 января сузили в обе стороны из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге P-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 13 — км 32 на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано сужение проезжей части в оба направления», — говорится в telegram-канале трассы.

Водителей просят быть внимательнее. Также дорожники рекомендуют автовладельцам соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Проезжую часть Тюменского тракта утром 11 января сузили в обе стороны из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге P-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 13 — км 32 на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано сужение проезжей части в оба направления», — говорится в telegram-канале трассы. Водителей просят быть внимательнее. Также дорожники рекомендуют автовладельцам соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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