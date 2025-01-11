ВСУ направили на Россию 85 беспилотников

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны РФ успешно сбили 85 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, а также в воздушном пространстве Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей, Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает ведомство в telegram-канале. Над акваторией Черного моря уничтожен 31 БПЛА, над Воронежской областью и Краснодарским краем — 16, над Азовским морем — 14, над Белгородской областью — 4, над Тамбовской — два. По одному БПЛА были уничтожены над территориями Республики Крым и Курской области.
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