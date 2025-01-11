Прогноз магнитных бурь на 12 января: к чему готовиться метеозависимым

От магнитных бурь регулярно страдают тысячи метеозависимых по всему миру. Чтобы геомагнитная активность не застала врасплох — лучше заранее знать, когда вспышка на Солнце отразится на людях. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 12 января.
Будет ли магнитная буря 12 января 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в ближайшие несколько дней метеозависимым людям не о чем беспокоиться. 12 января магнитосфера Земли будет держаться на «зеленом» втором уровне по Кр-индексу. Вероятность магнитной бури и сильного магнитного шторма оценивают всего в 1%.
Прогноз ближайших магнитных бурь
Единственный всплеск геомагнитной активности в ближайшее время ученые ожидают 16 числа. В этот день, по предварительным прогнозам, уровень возбужденности магнитосферы поднимется до 4 баллов по Кр-индексу.
Зато в конце месяца ожидается сильная магнитная буря. С 31 января по 2 февраля, судя по прогнозам, возбужденность магнитосферы Земли поднимется до «красного» пятого уровня.
Важно понимать, что прогнозы магнитных бурь на месяц вперед могут оказаться не точными. Поэтому метеозависимым людям стоит регулярно следить за обстановкой геомагнитной активности на ближайшие дни.
Кто чаще всего страдает от метеозависимости
Несмотря на то, что ученые так и не пришли к единому выводу о влиянии магнитных бурь на людей, изменения в магнитосфере Земли регулярно ощущают огромное количество метеозависимых. Чаще всего это люди старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, а также проблем с сердцем и артериальным давлением. Во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, проблемы со сном, общее недомогание и рассеянность внимания.
Что делать метеозависимым
Чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют поддерживать себя в тонусе и соблюдать простые правила. Для того, чтобы чувствовать себя лучше во время геомагнитной активности, эксперты советуют:
- достаточно спать и не перетруждаться;
- питаться разнообразно и регулярно, добавляя в рацион богатую витаминами и минералами пищу;
- ежедневно пить много обычной воды;
- заниматься спортом;
- гулять на свежем воздухе.
Соблюдая эти правила, люди смогут почувствовать себя лучше и повысить тонус организма. Благодаря этому любые внешние воздействия, включая магнитные бури, организм начнет переносить намного легче.
Но если магнитные бури все равно мешают жить, то стоит обратиться в больницу. Так как метеозависимость — это один из симптомов хронического заболевания, недомогания могут указывать на проблемы со здоровьем.
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