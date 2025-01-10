10 января 2025

Пермского экс-депутата Плюснина предложили приговорить к десяти годам

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-депутат фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке
Экс-депутат фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке Фото:

В Добрянском городском суде начались прения сторон по делу о хищении более 300 млн рублей бюджетных средств. В центре уголовного дела находятся бывший депутат законодательного собрания Виктор Плюснин, его сын Егор и бизнесмен Юрий Рогожников.

«Следствие и прокуратура утверждают, что деньги были похищены при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания „Дитранс-Строй“, фактически контролируемая семьей Плюснина», — сообщает «РБК-Пермь». Гособвинение запросило для Виктора Плюснина десять лет лишения свободы.

Плюснин руководил частной стройкой в Добрянке. Следствие установило, что с 2013 по 2017 год при строительстве жилого дома на 400-квартир для детей-сирот организованная бывшим депутатом группа лиц обманула муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн рублей. Кроме того, 37,9 млн рублей было отмыто при закупке стройматериалов.

Плюснин был признан банкротом на фоне уголовного дела. В 2022 году Плюснину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшего депутата признали банкротом в конце февраля 2024 года и ввели в отношении него процедуру реализации имущества.

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В Добрянском городском суде начались прения сторон по делу о хищении более 300 млн рублей бюджетных средств. В центре уголовного дела находятся бывший депутат законодательного собрания Виктор Плюснин, его сын Егор и бизнесмен Юрий Рогожников. «Следствие и прокуратура утверждают, что деньги были похищены при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания „Дитранс-Строй“, фактически контролируемая семьей Плюснина», — сообщает «РБК-Пермь». Гособвинение запросило для Виктора Плюснина десять лет лишения свободы. Плюснин руководил частной стройкой в Добрянке. Следствие установило, что с 2013 по 2017 год при строительстве жилого дома на 400-квартир для детей-сирот организованная бывшим депутатом группа лиц обманула муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн рублей. Кроме того, 37,9 млн рублей было отмыто при закупке стройматериалов. Плюснин был признан банкротом на фоне уголовного дела. В 2022 году Плюснину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшего депутата признали банкротом в конце февраля 2024 года и ввели в отношении него процедуру реализации имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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