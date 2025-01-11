Умер хоккеист Алексей Зайцев

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Алексей Зайцев умер в 55 лет
Алексей Зайцев умер в 55 лет Фото:

В Москве 10 января скончался хоккеист, основатель одной из самых успешных любительских команд «Сталкер» Алексей Зайцев. Об этом сообщила команда спортсмена. Ему было 55 лет. 

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем», — заявили его сокомандники. Их слова передает Life

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В Москве 10 января скончался хоккеист, основатель одной из самых успешных любительских команд «Сталкер» Алексей Зайцев. Об этом сообщила команда спортсмена. Ему было 55 лет.  «Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем», — заявили его сокомандники. Их слова передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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