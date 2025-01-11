В Сочи произошло землетрясение

В Сочи прошли несколько землетрясений
В Сочи из-за рост молодых гор произошли несколько землетрясений магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщил начальник сейсмической станции Сочи Анатолий Хантаев.
«Несколько землетрясений магнитудой 3,5 произошли в Сочи ранним утром в субботу», — заявил Хантаев, его слова передает РИА «Новости». Отмечается, что природное явление произошло из-за роста молодых гор.
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