Politico: Трамп — самый агрессивный из всех претендентов на Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп станет одним из самых решительных и агрессивных претендентов на Гренландию. Об этом сообщает американская газета Politico.
«Трамп, скорее всего, окажется одним из самых настойчивых и агрессивных [претендентов на Гренландию] — теперь он повысил ставки, отказавшись говорить, вторгнется ли он когда-либо в Гренландию», — пишет Politico. Там добавили, что Трамп стал последним в ряду многих претендентов, которые выразили желание приобрести Гренландию у Дании.
Издание также добавило, что в 1946 году Гренландия могла бы войти в состав США, тем самым избежав сегодняшних давлений со стороны настойчивого Трампа. Тогда Вашингтон предложил Дании 100 миллионов долларов, выплачиваемых золотыми слитками, а также обмен территориями, в рамках которого Дания получила бы права на мыс Барроу в Аляске.
По информации Politico, предполагаемое военное вмешательство США в дела Гренландии может стать «самой короткой войной в истории». Специалист из Датского института международных исследований подтверждает, что Гренландия не обладает оборонным потенциалом, передает МК. Американские военные уже присутствуют на территории Гренландии, подчеркнул он.
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