Politico: Трамп — самый агрессивный из всех претендентов на Гренландию

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Трамп может стать одним из самых агрессивных претендентов на Гренландию
Трамп может стать одним из самых агрессивных претендентов на Гренландию Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп станет одним из самых решительных и агрессивных претендентов на Гренландию. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Трамп, скорее всего, окажется одним из самых настойчивых и агрессивных [претендентов на Гренландию] — теперь он повысил ставки, отказавшись говорить, вторгнется ли он когда-либо в Гренландию», — пишет Politico. Там добавили, что Трамп стал последним в ряду многих претендентов, которые выразили желание приобрести Гренландию у Дании.

Издание также добавило, что в 1946 году Гренландия могла бы войти в состав США, тем самым избежав сегодняшних давлений со стороны настойчивого Трампа. Тогда Вашингтон предложил Дании 100 миллионов долларов, выплачиваемых золотыми слитками, а также обмен территориями, в рамках которого Дания получила бы права на мыс Барроу в Аляске.

По информации Politico, предполагаемое военное вмешательство США в дела Гренландии может стать «самой короткой войной в истории». Специалист из Датского института международных исследований подтверждает, что Гренландия не обладает оборонным потенциалом, передает МК. Американские военные уже присутствуют на территории Гренландии, подчеркнул он.

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Избранный президент США Дональд Трамп станет одним из самых решительных и агрессивных претендентов на Гренландию. Об этом сообщает американская газета Politico. «Трамп, скорее всего, окажется одним из самых настойчивых и агрессивных [претендентов на Гренландию] — теперь он повысил ставки, отказавшись говорить, вторгнется ли он когда-либо в Гренландию», — пишет Politico. Там добавили, что Трамп стал последним в ряду многих претендентов, которые выразили желание приобрести Гренландию у Дании. Издание также добавило, что в 1946 году Гренландия могла бы войти в состав США, тем самым избежав сегодняшних давлений со стороны настойчивого Трампа. Тогда Вашингтон предложил Дании 100 миллионов долларов, выплачиваемых золотыми слитками, а также обмен территориями, в рамках которого Дания получила бы права на мыс Барроу в Аляске. По информации Politico, предполагаемое военное вмешательство США в дела Гренландии может стать «самой короткой войной в истории». Специалист из Датского института международных исследований подтверждает, что Гренландия не обладает оборонным потенциалом, передает МК. Американские военные уже присутствуют на территории Гренландии, подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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