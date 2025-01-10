10 января 2025

Известный челябинский силач проведет в Белгороде мастер-класс для бойцов СВО. Видео

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Челябинский тяжелоатлет Михаил Кокляев встретится с участниками СВО
Челябинский тяжелоатлет Михаил Кокляев встретится с участниками СВО Фото:

Знаменитый челябинский тяжелоатлет Михаил Кокляев приехал в Белгород. Он устроит мастер-класс для вернувшихся со спецоперации бойцов, а также молодежи. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К нам приехал в гости Михаил Кокляев, знаменитый тяжелоатлет и, на самом деле, очень хороший человек. Мы сегодня проведем вместе несколько соревнований, он проведет мастер-класс. Я надеюсь, что и наши бойцы, которые вернулись с СВО, и, самое главное, наши дети получат незабываемые впечатления, которые останутся с ними навсегда», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Михаил Кокляев известен участием в чемпионатах Европы 2002 и 2004 годов и выступлениями за национальную сборную России по тяжелой атлетике. Кокляев стал первым россиянином, установившим рекорд страны в становой тяге, подняв барьер в 417,5 кг.

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Знаменитый челябинский тяжелоатлет Михаил Кокляев приехал в Белгород. Он устроит мастер-класс для вернувшихся со спецоперации бойцов, а также молодежи. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К нам приехал в гости Михаил Кокляев, знаменитый тяжелоатлет и, на самом деле, очень хороший человек. Мы сегодня проведем вместе несколько соревнований, он проведет мастер-класс. Я надеюсь, что и наши бойцы, которые вернулись с СВО, и, самое главное, наши дети получат незабываемые впечатления, которые останутся с ними навсегда», — написал глава региона в своем telegram-канале. Михаил Кокляев известен участием в чемпионатах Европы 2002 и 2004 годов и выступлениями за национальную сборную России по тяжелой атлетике. Кокляев стал первым россиянином, установившим рекорд страны в становой тяге, подняв барьер в 417,5 кг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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