Знаменитый челябинский тяжелоатлет Михаил Кокляев приехал в Белгород. Он устроит мастер-класс для вернувшихся со спецоперации бойцов, а также молодежи. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К нам приехал в гости Михаил Кокляев, знаменитый тяжелоатлет и, на самом деле, очень хороший человек. Мы сегодня проведем вместе несколько соревнований, он проведет мастер-класс. Я надеюсь, что и наши бойцы, которые вернулись с СВО, и, самое главное, наши дети получат незабываемые впечатления, которые останутся с ними навсегда», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Михаил Кокляев известен участием в чемпионатах Европы 2002 и 2004 годов и выступлениями за национальную сборную России по тяжелой атлетике. Кокляев стал первым россиянином, установившим рекорд страны в становой тяге, подняв барьер в 417,5 кг.
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