«Солдатам отрывает руки»: волонтер из Украины пожаловалась на некачественные боеприпасы

Волонтер Берлинска: ВСУ несут большие потери из-за некачественных боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы ВСУ из-за некачественных боеприпасов слепнут и теряют конечности
Бойцы ВСУ из-за некачественных боеприпасов слепнут и теряют конечности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные несут большие потери не только из-за атак ВС РФ, но и из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Об увечьях ВСУ из-за оружия сообщила волонтер Мария Берлинска.

«Большая часть потерь наших военных из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо», — заявила Берлиснка, отметив, что среди последствий также присутствует слепота. Об этом она написала в своем telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что в районе Курахово в ДНР украинские военнослужащие были вынуждены питаться кофе из-за отсутствия снабжения и голода. Боец спецподразделения «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным «Маныч» рассказал, что когда военных ВСУ захватили в плен, то у них были черные зубы. 

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Украинские военные несут большие потери не только из-за атак ВС РФ, но и из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Об увечьях ВСУ из-за оружия сообщила волонтер Мария Берлинска. «Большая часть потерь наших военных из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо», — заявила Берлиснка, отметив, что среди последствий также присутствует слепота. Об этом она написала в своем telegram-канале.  Ранее сообщалось, что в районе Курахово в ДНР украинские военнослужащие были вынуждены питаться кофе из-за отсутствия снабжения и голода. Боец спецподразделения «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным «Маныч» рассказал, что когда военных ВСУ захватили в плен, то у них были черные зубы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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