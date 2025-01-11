Украинские военные несут большие потери не только из-за атак ВС РФ, но и из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Об увечьях ВСУ из-за оружия сообщила волонтер Мария Берлинска.
«Большая часть потерь наших военных из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо», — заявила Берлиснка, отметив, что среди последствий также присутствует слепота. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в районе Курахово в ДНР украинские военнослужащие были вынуждены питаться кофе из-за отсутствия снабжения и голода. Боец спецподразделения «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным «Маныч» рассказал, что когда военных ВСУ захватили в плен, то у них были черные зубы.
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