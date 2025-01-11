Под Курахово в Донецкой народной Республике бойцы ВСУ питались кофе, потому что к ним не поступало снабжение. Об этом сообщил штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».
«Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берем их в плен — у них зубы черные. Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: „Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще“», — заявил «Маныч». Его слова передает РИА «Новости».
По его словам, после артиллерийской подготовки на кураховском направлении и последующего приказа командования, группа из четырех бойцов взяла под контроль линию окопов. В результате чистки были уничтожены четыре дота и два бомбоубежища ВСУ. Семь украинских солдат были ликвидированы, еще двое взяты в плен. Операция была выполнена без потерь среди российских военных.
Штурмовик «Маныч» также отметил высокий боевой дух российских бойцов. По его словам, у них есть много азарта — молодежь готова идти в бой, никто не испытывает страха. Также недавний успех возле Красногоровки значительно приподнял настроение бойцам ВС РФ, почеркнул «Маныч».
Новость об освобождении Курахово появилась 6 января. Тогда в Минобороны сообщили, что ВСУ понесли большие потери — было уничтожено 80% личного состава, то есть примерно 12 тысяч человек. Также было ликвидировано три тысяч единиц боевой техники.
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