Голодные солдаты ВСУ ели кофе, чтобы выжить

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Украинские бойцы на передовой под Курахово питались кофе из-за голода
Украинские бойцы на передовой под Курахово питались кофе из-за голода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Курахово в Донецкой народной Республике бойцы ВСУ питались кофе, потому что к ним не поступало снабжение. Об этом сообщил штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».

«Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берем их в плен — у них зубы черные. Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: „Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще“», — заявил «Маныч». Его слова передает РИА «Новости». 

По его словам, после артиллерийской подготовки на кураховском направлении и последующего приказа командования, группа из четырех бойцов взяла под контроль линию окопов. В результате чистки были уничтожены четыре дота и два бомбоубежища ВСУ. Семь украинских солдат были ликвидированы, еще двое взяты в плен. Операция была выполнена без потерь среди российских военных.

Штурмовик «Маныч» также отметил высокий боевой дух российских бойцов. По его словам, у них есть много азарта — молодежь готова идти в бой, никто не испытывает страха. Также недавний успех возле Красногоровки значительно приподнял настроение бойцам ВС РФ, почеркнул «Маныч».

Новость об освобождении Курахово появилась 6 января. Тогда в Минобороны сообщили, что ВСУ понесли большие потери — было уничтожено 80% личного состава, то есть примерно 12 тысяч человек. Также было ликвидировано три тысяч единиц боевой техники. 

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Под Курахово в Донецкой народной Республике бойцы ВСУ питались кофе, потому что к ним не поступало снабжение. Об этом сообщил штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным «Маныч». «Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берем их в плен — у них зубы черные. Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: „Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще“», — заявил «Маныч». Его слова передает РИА «Новости».  По его словам, после артиллерийской подготовки на кураховском направлении и последующего приказа командования, группа из четырех бойцов взяла под контроль линию окопов. В результате чистки были уничтожены четыре дота и два бомбоубежища ВСУ. Семь украинских солдат были ликвидированы, еще двое взяты в плен. Операция была выполнена без потерь среди российских военных. Штурмовик «Маныч» также отметил высокий боевой дух российских бойцов. По его словам, у них есть много азарта — молодежь готова идти в бой, никто не испытывает страха. Также недавний успех возле Красногоровки значительно приподнял настроение бойцам ВС РФ, почеркнул «Маныч». Новость об освобождении Курахово появилась 6 января. Тогда в Минобороны сообщили, что ВСУ понесли большие потери — было уничтожено 80% личного состава, то есть примерно 12 тысяч человек. Также было ликвидировано три тысяч единиц боевой техники. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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