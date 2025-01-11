Украинского военного, смеявшегося над «Пятерочкой», взяли в плен. Видео

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Военнопленный боец ВСУ заявил, что был отправлен на фронт принудительно
Военнопленный боец ВСУ заявил, что был отправлен на фронт принудительно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий Андрей Матвиенко, который летом 2024 года высмеял ассортимент магазина «Пятерочка» в Судже, был захвачен в плен в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«35-летнего военнослужащего 82-й ОДШБР ЗСУ Андрея Матвиенко взяли в плен бойцы группы „Север“ в окрестностях хутора Бердин Большесолдатского района Курской области», — пишет telegram-канал. Там добавили, что ранее боец ВСУ высказывал мнение о том, что ассортимент товаров в магазине «Пятерочка», расположенном в Сужде, хуже, чем в продуктовых Украины.

В ходе допроса Матвиенко заявил, что его принудили отправиться на фронт, угрожая конфискацией дома. Кроме того, по словам военнопленного, он не принимал активного участия в боевых действиях, а укрывался в подвалах.

Ранее взятый в плен украинский военный Владимир Самороченко признался, что получал от командования указания на обстрел мирных жителей российского региона. Самороченко находился на своих позициях примерно шесть дней, после чего был ранен и попал в плен, передает RT.

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Украинский военнослужащий Андрей Матвиенко, который летом 2024 года высмеял ассортимент магазина «Пятерочка» в Судже, был захвачен в плен в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «35-летнего военнослужащего 82-й ОДШБР ЗСУ Андрея Матвиенко взяли в плен бойцы группы „Север“ в окрестностях хутора Бердин Большесолдатского района Курской области», — пишет telegram-канал. Там добавили, что ранее боец ВСУ высказывал мнение о том, что ассортимент товаров в магазине «Пятерочка», расположенном в Сужде, хуже, чем в продуктовых Украины. В ходе допроса Матвиенко заявил, что его принудили отправиться на фронт, угрожая конфискацией дома. Кроме того, по словам военнопленного, он не принимал активного участия в боевых действиях, а укрывался в подвалах. Ранее взятый в плен украинский военный Владимир Самороченко признался, что получал от командования указания на обстрел мирных жителей российского региона. Самороченко находился на своих позициях примерно шесть дней, после чего был ранен и попал в плен, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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