Украинский военнослужащий Андрей Матвиенко, который летом 2024 года высмеял ассортимент магазина «Пятерочка» в Судже, был захвачен в плен в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«35-летнего военнослужащего 82-й ОДШБР ЗСУ Андрея Матвиенко взяли в плен бойцы группы „Север“ в окрестностях хутора Бердин Большесолдатского района Курской области», — пишет telegram-канал. Там добавили, что ранее боец ВСУ высказывал мнение о том, что ассортимент товаров в магазине «Пятерочка», расположенном в Сужде, хуже, чем в продуктовых Украины.
В ходе допроса Матвиенко заявил, что его принудили отправиться на фронт, угрожая конфискацией дома. Кроме того, по словам военнопленного, он не принимал активного участия в боевых действиях, а укрывался в подвалах.
Ранее взятый в плен украинский военный Владимир Самороченко признался, что получал от командования указания на обстрел мирных жителей российского региона. Самороченко находился на своих позициях примерно шесть дней, после чего был ранен и попал в плен, передает RT.
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