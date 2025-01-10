10 января 2025

Пермский рэпер Scally Milano заявил, что Курильские острова — это Россия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский репер заявил, что Курильские острова — это Россия
Пермский репер заявил, что Курильские острова — это Россия Фото:

Российский репер Данил Дмитриев из Березников (Пермский край), известный под псевдонимом Scally Milano, сказал японским полицейским, что Курильские острова — это Россия. Позже его якобы депортировали из страны.

«Япония, пока! Меня депортировали. Привет, Москва», — написал репер в своем telegram-канале спустя пару дней после видео с полицейскими.

Ранее URA.RU рассказывало, что Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях. Реперу пришлось заплатить 10 тысяч рублей. После этого своем telegram-канале Дмитриев опубликовал обращение, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал своих коллег последовать его примеру.

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Российский репер Данил Дмитриев из Березников (Пермский край), известный под псевдонимом Scally Milano, сказал японским полицейским, что Курильские острова — это Россия. Позже его якобы депортировали из страны. «Япония, пока! Меня депортировали. Привет, Москва», — написал репер в своем telegram-канале спустя пару дней после видео с полицейскими. Ранее URA.RU рассказывало, что Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях. Реперу пришлось заплатить 10 тысяч рублей. После этого своем telegram-канале Дмитриев опубликовал обращение, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал своих коллег последовать его примеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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