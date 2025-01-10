Российский репер Данил Дмитриев из Березников (Пермский край), известный под псевдонимом Scally Milano, сказал японским полицейским, что Курильские острова — это Россия. Позже его якобы депортировали из страны.
«Япония, пока! Меня депортировали. Привет, Москва», — написал репер в своем telegram-канале спустя пару дней после видео с полицейскими.
Ранее URA.RU рассказывало, что Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях. Реперу пришлось заплатить 10 тысяч рублей. После этого своем telegram-канале Дмитриев опубликовал обращение, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал своих коллег последовать его примеру.
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