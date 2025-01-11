Присяга, речь, пушечный залп: как пройдет инаугурация Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Он принесет присягу у Капитолия (Вашингтон) и выступит с инаугурационной речью. На церемонию будущий президент пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и еще ряд глав государств. Украинский лидер Владимир Зеленский приглашения не получил. Как и где смотреть процесс инаугурации и в чем он заключается, кто был первым президентом США, принесшим присягу и кто из глав Штатов умер через месяц после вступления в должность — в материале URA.RU.
Вступление Трампа в должность
Инаугурация Трампа, 47-го президента США, запланирована на 20 января 2025 года. С этого момента, как указывает 20-я поправка к конституции США, начнутся новые сроки полномочий для президента и вице-президента, которым станет Джей Ди Вэнс, который ранее был сенатором штата Огайо.
Трамп станет первым президентом США за последние 120 лет, который смог вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Он одержал победу 5 ноября 2024 года, набрав 312 голосов выборщиков при минимуме в 270 и опередив Камалу Харрис, которая получила 226 голосов.
Что такое инаугурация?
Инаугурация президента США — это официальная, строго регламентированная церемония вступления в должность. Она проводится 20 января — у Капитолия в Вашингтоне собираются политики, журналисты и американские граждане. Президент и вице-президент приносят присягу, которая является центральной частью события. Глава государства держит руку на Библии, зачастую имеющей символической значение, например, на Библии Авраама Линкольна или Библии Джорджа Вашингтона, и произносит текст.
«Я торжественно клянусь (или утверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полной мере буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов», — говорит президент. Присягу принимает председатель Верховного суда США.
После этого лидер обращается с речью к нации. Он говорит о намерениях и принципах своей администрации. Обычно глава государства читает речь, заготовленную другими, однако перед первым сроком Трамп заявлял, что напишет себе речь сам.
Официальную часть завершает праздничный обед в Капитолии. Вечером же в американской столице проходят праздничные балы, где присутствуют политики, бизнесмены и знаменитости.
Программа инаугурации 2025 года
Церемония начнется с встречи Трампа с уходящим президентом Джо Байденом и его семьей в Белом доме. Это — традиция мирной передачи власти. Затем следует официальная часть с присягой, пушечный залп, американский гимн и, наконец, инаугурационная речь Трампа.
Ожидается, что мероприятие посетят многочисленные зарубежные гости, однако некоторые известные мировые лидеры не получили приглашений. Трамп пригласил председателя КНР, однако вместо него на церемонию приедет посол Китая в США, вместе с ним могут приехать чиновники из Пекина. Также будущий глава пригласил премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Сальвадора Найиба Букеле, президента Аргентины Хавьера Милея. При этом избранный президент Штатов не пригласил Зеленского, премьера Венгрии Виктора Орбана и главу РФ Владимира Путина.
Как и где смотреть инаугурацию
Все желающие могут купить билет на церемонию. Ее посетят сотни тысяч человек, пишут американские СМИ.
Инаугурация будет транслироваться ведущими американскими телеканалами: CBS, C-SPAN и NBC. Также ее покажут на сайте Белого дома. Начало трансляции запланировано на 20:00 по московскому времени 20 января 2025 года.
Интересные факты
Инаугурационная церемония первого президента США, Джорджа Вашингтона, прошла 30 апреля 1789 года в Нью-Йорке, который на тот момент был столицей страны. Вашингтон также владеет рекордом за самую короткую инаугурационную речь — при повторном вступлении в должность, в 1793 году, он ограничился всего 135 словами.
Напротив , самая продолжительная речь была произнесена Уильямом Генри Гаррисоном в 1841 году. Его выступление длилось почти два часа на морозе, что привело к его скорой смерти — он скончался через месяц после вступления в должность.
Рекорд по численности участников был установлен в 2009 году на инаугурации Барака Обамы. Тогда на церемонию собрались около 1,8 миллиона человек — это самая массовая явка на инаугурационные торжества в истории США.
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