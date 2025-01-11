Смеялся над «Пятерочкой» в Судже и угодил в плен: кто такой боец ВСУ Матвиенко

Боец ВСУ, смеявшийся над «Пятерочкой» в Судже, взят в плен
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Военнослужащий ВСУ летом 2024 года снял видео, в котором высмеял ассортимент продуктов в магазине в Судже
Военнослужащий ВСУ летом 2024 года снял видео, в котором высмеял ассортимент продуктов в магазине в Судже Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинский военнослужащий Андрей Матвиенко, выразивший летом 2024 года критическое мнение об ассортименте магазина «Пятерочка» в Судже, был взят в плен в Курской области. Кто такой Матвиенко, почему он смеялся над российским магазином и как попал в российский плен — в материале URA.RU.

Кто такой Андрей Матвиенко

Андрей Матвиенко — 35-летний украинский военнослужащий. Он служил в 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам самого Матвиенко, попал на фронт не по собственной воле. Украинский солдат утверждает, что его принудили отправиться в зону боевых действий под угрозой конфискации дома. Также, как утверждает Матвиенко, он не участвовал в боевых действиях, а скрывался в подвалах.

Почему Матвиенко смеялся над магазином в Судже

В ходе наступления украинских вооруженных сил на территорию Курской области летом предыдущего года Матвиенко снял видеоролик возле разграбленного российского магазина «Пятерочка». В своем видео он иронично критиковал представленный ассортимент товаров и произносил слоганы в поддержку Украины. Матвиенко отметил, что выбор продуктов в «Пятерочке», находящейся в Сужде, якобы уступает украинским продуктовым магазинам.

Военный корреспондент Евгений Лисицын ранее представил видеоматериалы, показывающие последствия вторжения украинских войск в магазин города Суджа, пишет «Царьград». Запись, сделанная самими вандалами, демонстрирует поврежденный фасад здания, а также мусор и пустые полки внутри помещения. У входа в магазин, на фоне испачканных стен, висит флаг Украины.

Как Матвиенко попал в плен

В субботу, 11 января, стало известно, что украинского солдата Андрея Матвиенко взяли в плен российские бойцы. Военнослужащие группы «Север» пленили Матвиенко недалеко от хутора Бердин в Курской области и провели с ним допрос, который сняли на видео

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Украинский военнослужащий Андрей Матвиенко, выразивший летом 2024 года критическое мнение об ассортименте магазина «Пятерочка» в Судже, был взят в плен в Курской области. Кто такой Матвиенко, почему он смеялся над российским магазином и как попал в российский плен — в материале URA.RU. Кто такой Андрей Матвиенко Андрей Матвиенко — 35-летний украинский военнослужащий. Он служил в 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам самого Матвиенко, попал на фронт не по собственной воле. Украинский солдат утверждает, что его принудили отправиться в зону боевых действий под угрозой конфискации дома. Также, как утверждает Матвиенко, он не участвовал в боевых действиях, а скрывался в подвалах. Почему Матвиенко смеялся над магазином в Судже В ходе наступления украинских вооруженных сил на территорию Курской области летом предыдущего года Матвиенко снял видеоролик возле разграбленного российского магазина «Пятерочка». В своем видео он иронично критиковал представленный ассортимент товаров и произносил слоганы в поддержку Украины. Матвиенко отметил, что выбор продуктов в «Пятерочке», находящейся в Сужде, якобы уступает украинским продуктовым магазинам. Военный корреспондент Евгений Лисицын ранее представил видеоматериалы, показывающие последствия вторжения украинских войск в магазин города Суджа, пишет «Царьград». Запись, сделанная самими вандалами, демонстрирует поврежденный фасад здания, а также мусор и пустые полки внутри помещения. У входа в магазин, на фоне испачканных стен, висит флаг Украины. Как Матвиенко попал в плен В субботу, 11 января, стало известно, что украинского солдата Андрея Матвиенко взяли в плен российские бойцы. Военнослужащие группы «Север» пленили Матвиенко недалеко от хутора Бердин в Курской области и провели с ним допрос, который сняли на видео. 
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