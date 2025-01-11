Росавиация ввела ограничения на прилет в двух аэропортах на фоне угрозы беспилотников

Временные ограничения на прилет и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч) из-за угрозы беспилотников. Введение ограничений направлено на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах», — сообщается в официальном telegram-канале Росавиации. Персонал авиакомпаний, диспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все необходимые действия для гарантирования безопасности полетов.
Ранее в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска уже вводили ограничения. Министерство обороны РФ сообщило о том, что за прошедшую ночь было уничтожено и перехвачено 85 беспилотников над территорией России.
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