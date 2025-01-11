Росавиация ввела ограничения на прилет в двух аэропортах на фоне угрозы беспилотников

Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Самары
© Служба новостей «URA.RU»
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Для обеспечения безопасности временно ограничили прилеты в аэропортах Ульяновска и Самары
Для обеспечения безопасности временно ограничили прилеты в аэропортах Ульяновска и Самары Фото:

Временные ограничения на прилет и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч) из-за угрозы беспилотников. Введение ограничений направлено на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах», — сообщается в официальном telegram-канале Росавиации. Персонал авиакомпаний, диспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все необходимые действия для гарантирования безопасности полетов.

Ранее в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска уже вводили ограничения. Министерство обороны РФ сообщило о том, что за прошедшую ночь было уничтожено и перехвачено 85 беспилотников над территорией России.

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Временные ограничения на прилет и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч) из-за угрозы беспилотников. Введение ограничений направлено на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах», — сообщается в официальном telegram-канале Росавиации. Персонал авиакомпаний, диспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все необходимые действия для гарантирования безопасности полетов. Ранее в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска уже вводили ограничения. Министерство обороны РФ сообщило о том, что за прошедшую ночь было уничтожено и перехвачено 85 беспилотников над территорией России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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