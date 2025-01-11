Путин дал звание Героя России якутскому солдату, победившему бойца ВСУ на ножах

Путин присвоил звание Героя РФ якутскому ефрейтору Григорьеву
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Звание Героя России присвоено ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву
Звание Героя России присвоено ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии за проявленное мужество и героизм в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ. Подписан соответствующий указ.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе. Информация опубликована на сайте Кремля.

Инцидент, послуживший поводом для награждения, произошел в селе Трудовом в ДНР. Во время контратаки украинских войск на позиции ВС РФ, Андрей Григорьев встретился в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ. Несмотря на тяжелые условия сражения, российский ефрейтор сумел одержать победу в этом противостоянии.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии за проявленное мужество и героизм в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ. Подписан соответствующий указ. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе. Информация опубликована на сайте Кремля. Инцидент, послуживший поводом для награждения, произошел в селе Трудовом в ДНР. Во время контратаки украинских войск на позиции ВС РФ, Андрей Григорьев встретился в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ. Несмотря на тяжелые условия сражения, российский ефрейтор сумел одержать победу в этом противостоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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