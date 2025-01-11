Путин дал звание Героя России якутскому солдату, победившему бойца ВСУ на ножах

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии за проявленное мужество и героизм в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ. Подписан соответствующий указ.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе. Информация опубликована на сайте Кремля.
Инцидент, послуживший поводом для награждения, произошел в селе Трудовом в ДНР. Во время контратаки украинских войск на позиции ВС РФ, Андрей Григорьев встретился в рукопашном бою с военнослужащим ВСУ. Несмотря на тяжелые условия сражения, российский ефрейтор сумел одержать победу в этом противостоянии.
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