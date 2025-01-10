Катки Тюмени собрали рекордное количество посетителей

В праздничные дни на катках Тюмени побывали почти 100 тысяч человек. Это рекордная цифра для города, сообщил мэр Максим Афанасьев.
«Тюменские катки собрали рекордное количество посетителей! Почти 100 тысяч жителей и гостей города посетили тюменские катки за праздничные выходные», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
При этом, самым посещаемым стал каток «Сердце Тюмени». На нем побывали более 45 тысяч человек. На второй строчке «Улётный каток», куда пришли около 35 тысяч человек. Следом идут ледовая площадка на набережной и (15 тысяч посетителей) и «Приобье» (1,5 тысячи).
В Тюмени общественные места отдыха не справляются с наплывом горожан, которые желают провести время с пользой и развлечься. Под удар попали катки, цирк и горки. URA.RU сделало подборку мест, где горожане чаще всего попадают в огромные очереди начиная с первого дня 2025 года.
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