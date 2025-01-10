10 января 2025

Ранее судимый 18-летний бесправник угнал машину у челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Похититель разбил угнанную «семерку» (архивное фото)
Похититель разбил угнанную «семерку» (архивное фото) Фото:

У жителя Кунашакского района Челябинской области угнали ВАЗ-21074. Похитителем оказался недавно освободившийся из тюрьмы 18-летний знакомый. Прав у молодого человека не было, сообщили URA.RU в Главном Управлении МВД России по региону.

«В дежурную часть обратился 63-летний житель. Он сообщил об угоне ВАЗ-21074, который был припаркован возле дома. Вскоре оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний знакомый владельца машины, ранее судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы местный житель», — уточнили в областном главке МВД.

Угонщик взял ключи от машины в квартире потерпевшего после того, как хозяин уснул. Он сел за руль, не умея управлять автомобилем. Поэтому путь оказался недолгим — начинающий водитель врезался в дерево. Полицейские возбудили уголовное дело по делу об угоне.

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У жителя Кунашакского района Челябинской области угнали ВАЗ-21074. Похитителем оказался недавно освободившийся из тюрьмы 18-летний знакомый. Прав у молодого человека не было, сообщили URA.RU в Главном Управлении МВД России по региону. «В дежурную часть обратился 63-летний житель. Он сообщил об угоне ВАЗ-21074, который был припаркован возле дома. Вскоре оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний знакомый владельца машины, ранее судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы местный житель», — уточнили в областном главке МВД. Угонщик взял ключи от машины в квартире потерпевшего после того, как хозяин уснул. Он сел за руль, не умея управлять автомобилем. Поэтому путь оказался недолгим — начинающий водитель врезался в дерево. Полицейские возбудили уголовное дело по делу об угоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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