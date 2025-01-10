Во время новогодних праздников ледовый городок на Театральной площади Нижнего Тагила (Свердловская область) посетили 150 тысяч человек. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«За новогодние праздники ледовый городок на Театральной площади посетило более 150 тысяч человек, в том числе много гостей нашего города. Мы были рады принять туристов из Свердловской области и соседних регионов — Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и других городов страны», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Второе место по популярности во время новогодних каникул заняли горнолыжные комплексы Нижнего Тагила. Горы Белую и Долгую посетили 50 084 человека. В городские музеи сходили около четырех тысяч человек.
Сам ледовый городок, оформленный по сказке писателя Корнея Чуковского «Айболит», продолжит работать до конца января. «Добро пожаловать в Нижний Тагил, чтобы полюбоваться этой зимней сказкой!» — подчеркнул мэр.
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