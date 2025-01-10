10 января 2025

Под тюменцем рухнула горка у Драматического театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец пострадал из-за обрушения горки
Тюменец пострадал из-за обрушения горки Фото:

У Тюменского драматического театра рухнула горка. В этот момент на ней находились люди, сообщил источник URA.RU. По его словам, есть пострадавший.

«У драмтеатра рухнула горка. Там обвалилось основание. В этот момент с нее, вроде, кто-то катился. Человек пострадал», — рассказал источник корреспонденту.

На место происшествия уже приехали сотрудники МЧС и скорой помощи. URA.RU отправило запрос в МЧС и мэрию города. Ответ ожидается.

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У Тюменского драматического театра рухнула горка. В этот момент на ней находились люди, сообщил источник URA.RU. По его словам, есть пострадавший. «У драмтеатра рухнула горка. Там обвалилось основание. В этот момент с нее, вроде, кто-то катился. Человек пострадал», — рассказал источник корреспонденту. На место происшествия уже приехали сотрудники МЧС и скорой помощи. URA.RU отправило запрос в МЧС и мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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