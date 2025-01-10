Под тюменцем рухнула горка у Драматического театра

Тюменец пострадал из-за обрушения горки
У Тюменского драматического театра рухнула горка. В этот момент на ней находились люди, сообщил источник URA.RU. По его словам, есть пострадавший.
«У драмтеатра рухнула горка. Там обвалилось основание. В этот момент с нее, вроде, кто-то катился. Человек пострадал», — рассказал источник корреспонденту.
На место происшествия уже приехали сотрудники МЧС и скорой помощи. URA.RU отправило запрос в МЧС и мэрию города. Ответ ожидается.
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