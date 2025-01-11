Шоу «Один в один»: дата старта нового сезона, ведущие и жюри

Телеканал «Россия 1» объявил о старте нового сезона музыкального шоу «Один в один» (12+). Рассказываем, когда зрители смогут увидеть первый выпуск, кто будет его ведущими, а на чью долю выпадет оценка труда конкурсантов.
Смысл и история шоу «Один в один»
«Один в один» — это музыкальное шоу, в котором одни звезды перевоплощаются в других и исполняют хиты своих коллег. Их задача — сделать это максимально ярко, артистично и, если не затмить, то хотя бы дотянуться до уровня оригинала. В одном из сезонов вместе с профессионалами за победу также боролись обычные россияне.
Шоу такого формата стартовало в Испании в 2011 году. Первый сезон российского «Один в один» вышел на «Первом канале» в 2013 году. Еще четыре сезона вышли на «Россия 1». Ведущими разных сезонов были следующие пары российских селебрити: Александр Олешко и Нонна Гришаева, Игорь Верник и Юлия Ковальчук, Александр Олешко и Игорь Верник.
Прошлый, пятый сезон, показали в эфире в 2019 году. Его выпуск тогда стал одной из самых популярных программ за неделю. За годы существования шоу в нем принимали участие Сати Казанова, Юлия Савичева, Надежда Грановская, Алена Свиридова, Никита Малинин, Шура и другие.
Каждый выпуск участники получали задание и до съемок следующей серии должны были подготовить выступление с доставшейся им песней. Члены жюри оценивали работу конкурсантов и выставляли им баллы. В финале победителя определяли телезрители или зрители в студии.
Когда стартует 6 сезон «Один в один»
Телеканал «Россия 1» недавно анонсировал дату выхода первой серии нового, шестого сезона шоу «Один в один». Она выйдет на экраны в пятницу, 17 января. Время начала — 21:30.
Ведущие и члены жюри нового сезона «Один в один»
Честь вести популярное шоу на этот раз выпала оперному певцу Николаю Баскову и современной исполнительнице Клаве Коке. Постоянными членами жюри станут актер Юрий Стоянов, оперная певица Марина Мещерякова и эстрадный исполнитель Алексей Чумаков. К ним будут присоединяться Валерия, Игорь Николаев, Лариса Долина и Сергей Лазарев — каждый на один выпуск.
Участники нового сезона «Один в один»
Кто станет участниками шестого сезона шоу «Один в один» телеканал «Россия 1» пока не объявляет. Имена тех, кто будет перевоплощаться и радовать зрителей новыми эмоциями, пока держат в секрете.
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