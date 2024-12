Сразу два победителя в «Шоу Аватар»: невероятная развязка финала 3 сезона

Артист IVAN и певица Диана Анкудинова стали победителями «Шоу Аватар» на НТВ

30 декабря 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

В воскресенье 29 декабря вышел финальный выпуск 3 сезона «Шоу Аватар» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В воскресенье 29 декабря 2024 года на канале НТВ состоялся грандиозный финал третьего сезона музыкального проекта «Шоу Аватар». Пять ярких аватаров сразились за победу и симпатии зрителей, но лишь двое из них смогли дойти до конца и победить. Кто же скрывался под масками цифровых персонажей и как развивались события в этом эфире — подробнее в материале URA.RU. Что произошло в предыдущем восьмом выпуске «Шоу Аватар» НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Кто вылетел из проекта «Звезды в джунглях» в 14 выпуске: стало известно имя первого финалиста В восьмом выпуске шоу, показанном неделей ранее, в номинацию на вылет попали сразу три участника: Страшила, Серый Волк и Шамаханская Царица. Страшилу и Серого Волка жюри разгадать не смогло, а вот личность Шамаханской Царицы была раскрыта. Под этим аватаром скрывалась певица Наташа Королева. Она покинула проект, исполнив на прощание знаменитый хит «Believe». Звездные судьи открыли финал «Шоу Аватар» Финальный выпуск начался с выступления членов жюри — артиста Сергея Лазарева, телеведущей Леры Кудрявцевой, певца Марка Тишмана, комика Тимура Батрутдинова и певицы Мари Краймбрери. Они исполнили трогательную композицию «Снежинка», создав атмосферу приближающегося Нового года. Первый раунд финала «Шоу Аватар» Комик Зураб Матуа скрывался под аватаром Домовенка Фото: Вадим Тараканов/ТАСС В первом туре финала каждый из пяти оставшихся аватаров исполнил по одной песне. Домовенок блеснул исполнением хита группы Queen «I Want to Break Free», добавив в конце рэп-фрагмент. Медуза Горгона покорила всех песней «I'm Every Woman» Уитни Хьюстон. Серый Волк вместе с гостьей шоу, Рыжей Лисой из второго сезона, представил красивый дуэт «Улетели листья» группы «Форум». Страшила зажег с композицией Леонида Агутина «Ай-яй-яй», а Жар-Птица исполнила композицию «Taki Rari» Имы Сумак. После выступлений жюри огласили свои версии. Домовенком оказался резидент Comedy Club Зураб Матуа, а под маской Медузы Горгоны скрывалась певица Мария Зайцева. Оба участника трогательно попрощались с проектом, исполнив песни «Домовой» и «Танцы на стеклах». Второй раунд финала «Шоу Аватар» Певица Мария Зайцева была Медузой Горгоной в «Шоу Аватар» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Во втором туре борьбу продолжили Страшила, Жар-Птица и Серый Волк. Страшила растрогал проникновенным исполнением композиции Бруно Марса «Talking to the Moon». Жар-Птица спела дуэтную песню Сергея Лазарева и Ани Лорак «Не отпускай меня», а Серый Волк зажег с динамичным хитом группы SNAP! «The Power». На этот раз члены жюри смогли верно назвать лишь одного участника. Серым Волком действительно оказался Стас Костюшкин, солист группы «A'Studio». А вот личности Страшилы и Жар-Птицы так и остались нераскрытыми. Кто победил в «Шоу Аватар» НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как пройдет грандиозный финал «Шоу Аватар»: кто победит в 9 выпуске В суперфинале Страшила и Жар-Птица вновь вышли на сцену, но даже после их блистательных выступлений судьи не смогли определить, кто же скрывается под масками аватаров. Интрига сохранялась до последнего момента. И вот настал момент истины. Страшилой оказался белорусский певец Александр Иванов, более известный как IVAN. А под образом Жар-Птицы пряталась Диана Анкудинова — яркая участница музыкальных телепроектов последних лет. До этого момента она считалась главной «темной лошадкой» третьего сезона. Впервые в истории проекта сразу два участника стали победителями «Шоу Аватар». Иван и Диана разделили между собой любовь и признание зрителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В воскресенье 29 декабря 2024 года на канале НТВ состоялся грандиозный финал третьего сезона музыкального проекта «Шоу Аватар». Пять ярких аватаров сразились за победу и симпатии зрителей, но лишь двое из них смогли дойти до конца и победить. Кто же скрывался под масками цифровых персонажей и как развивались события в этом эфире — подробнее в материале URA.RU. Что произошло в предыдущем восьмом выпуске «Шоу Аватар» В восьмом выпуске шоу, показанном неделей ранее, в номинацию на вылет попали сразу три участника: Страшила, Серый Волк и Шамаханская Царица. Страшилу и Серого Волка жюри разгадать не смогло, а вот личность Шамаханской Царицы была раскрыта. Под этим аватаром скрывалась певица Наташа Королева. Она покинула проект, исполнив на прощание знаменитый хит «Believe». Звездные судьи открыли финал «Шоу Аватар» Финальный выпуск начался с выступления членов жюри — артиста Сергея Лазарева, телеведущей Леры Кудрявцевой, певца Марка Тишмана, комика Тимура Батрутдинова и певицы Мари Краймбрери. Они исполнили трогательную композицию «Снежинка», создав атмосферу приближающегося Нового года. Первый раунд финала «Шоу Аватар» В первом туре финала каждый из пяти оставшихся аватаров исполнил по одной песне. Домовенок блеснул исполнением хита группы Queen «I Want to Break Free», добавив в конце рэп-фрагмент. Медуза Горгона покорила всех песней «I'm Every Woman» Уитни Хьюстон. Серый Волк вместе с гостьей шоу, Рыжей Лисой из второго сезона, представил красивый дуэт «Улетели листья» группы «Форум». Страшила зажег с композицией Леонида Агутина «Ай-яй-яй», а Жар-Птица исполнила композицию «Taki Rari» Имы Сумак. После выступлений жюри огласили свои версии. Домовенком оказался резидент Comedy Club Зураб Матуа, а под маской Медузы Горгоны скрывалась певица Мария Зайцева. Оба участника трогательно попрощались с проектом, исполнив песни «Домовой» и «Танцы на стеклах». Второй раунд финала «Шоу Аватар» Во втором туре борьбу продолжили Страшила, Жар-Птица и Серый Волк. Страшила растрогал проникновенным исполнением композиции Бруно Марса «Talking to the Moon». Жар-Птица спела дуэтную песню Сергея Лазарева и Ани Лорак «Не отпускай меня», а Серый Волк зажег с динамичным хитом группы SNAP! «The Power». На этот раз члены жюри смогли верно назвать лишь одного участника. Серым Волком действительно оказался Стас Костюшкин, солист группы «A'Studio». А вот личности Страшилы и Жар-Птицы так и остались нераскрытыми. Кто победил в «Шоу Аватар» В суперфинале Страшила и Жар-Птица вновь вышли на сцену, но даже после их блистательных выступлений судьи не смогли определить, кто же скрывается под масками аватаров. Интрига сохранялась до последнего момента. И вот настал момент истины. Страшилой оказался белорусский певец Александр Иванов, более известный как IVAN. А под образом Жар-Птицы пряталась Диана Анкудинова — яркая участница музыкальных телепроектов последних лет. До этого момента она считалась главной «темной лошадкой» третьего сезона. Впервые в истории проекта сразу два участника стали победителями «Шоу Аватар». Иван и Диана разделили между собой любовь и признание зрителей.