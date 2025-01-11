На Нефтеперерабатывающем заводе в Нижнекамске начался пожар, идет эвакуация

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В Татарстане на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
В Татарстане на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар Фото:

На нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» в Нижнекамске (Республика Татарстан) произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. 

«Пожар на заводе Танеко в Нижнекамске. С территории эвакуируют сотрудников», — говорится в сообщении канала. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Официальной информации пока не поступало

URA.RU направило запрос на получение комментария по данному инциденту в управление МЧС по республике. На данный момент ответ ожидается. 

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На нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» в Нижнекамске (Республика Татарстан) произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza.  «Пожар на заводе Танеко в Нижнекамске. С территории эвакуируют сотрудников», — говорится в сообщении канала. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Официальной информации пока не поступало URA.RU направило запрос на получение комментария по данному инциденту в управление МЧС по республике. На данный момент ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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