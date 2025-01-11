На Нефтеперерабатывающем заводе в Нижнекамске начался пожар, идет эвакуация

В Татарстане на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» в Нижнекамске (Республика Татарстан) произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Пожар на заводе Танеко в Нижнекамске. С территории эвакуируют сотрудников», — говорится в сообщении канала. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Официальной информации пока не поступало
URA.RU направило запрос на получение комментария по данному инциденту в управление МЧС по республике. На данный момент ответ ожидается.
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