Как живет Раймонд Паулс: латвийский композитор стал автором хитов Пугачевой и не поддержал русофобию

Латвийскому композитору Раймонду Паулсу 12 января исполняется 89 лет. За свою длинную музыкальную карьеру он успел изменить эстраду в своей стране, написать «Миллионы алых роз» для народной артистки Аллы Пугачевой, «Исчезли солнечные дни» для певца Валерия Леонтьева, «Еще не вечер» для певицы Лаймы Вайкуле.
Также Паулс побывал на посту министра культуры Латвии и даже хотел баллотироваться в президенты страны. О том, как складывалась творческая жизнь легендарного композитора, какие хиты советской эстрады он написал и почему на него стали давить после начала СВО — в материале URA.RU.
Ранние годы и образование Раймонда Паулса
Раймонд Паулс, полное имя Оярс Раймондс Паулс, родился в 1936 году в Риге (Латвия) в семье стеклодува и швеи. С раннего детства он проявлял интерес к музыке и впоследствии поступил в Латвийскую государственную консерваторию имени Язепа Витола. Здесь Паулс получил высшее музыкальное образование по классу фортепиано и композиции.
Творческий путь и вклад в музыку
Паулс начал свой путь в Рижском эстрадном оркестре в 1958 году. В последующие десять лет он начал писать музыку и сопровождал выступления оркестра сольными номерами на фортепиано. В 1968-м состоялся его первый авторский концерт. Написанная в это время песня «Синий лен» принесла Паулсу всесоюзную известность.
За время пребывания в оркестре композитор внес значительный вклад в развитие латышской эстрады. Его работа характеризовалась внедрением элементов джаза, блюза, рок-н-ролла, немецких шлягеров и французского шансона в народную латышскую музыку. До Паулса в Латвии звучала в основном зарубежная музыка.
Он играл в собственных коллективах, возглавлял оркестр легкой и джазовой музыки Латвийского радио и телевидения, а также активно сочинял музыку для различных музыкальных и театральных проектов. А в 1981 году композитор дал первый концерт в Москве, после которого началось его сотрудничество с советскими звездами.
Сотрудничество с Пугачевой, Вайкуле и Леонтьевым
Паулс начал сотрудничать с поэтами Андреем Вознесенским и Ильей Резником. За ними композитор стал работать с Пугачевой. Он является автором таких известных песен Примадонны, как: «Миллион алых роз», «Маэстро» и «Старинные часы».
После артистки Паулс стал автором песен для Леонтьева. Он написал для артиста «Зеленый свет», «Затмение сердца» и «Исчезли солнечные дни», а также «Ночь темна».
Вайкуле открыл российской публике именно Паулс. Он стал автором главного ее хита — «Еще не вечер» и совместной с Леонтьевым песни «Вернисаж».
В общей сложности Паулс написал музыку к более чем 500 песням. Также он создал несколько инструментальных композиций, три балета, 10 мюзиклов, писал музыку для фильмов и спектаклей.
Политическая деятельность
В 1980-х Паулс начал свою политическую карьеру, став депутатом Верховного Совета Латвии и позже — министром культуры. За свой вклад в развитие культуры он был награжден множеством государственных наград, включая звание Народного артиста СССР и орден Трех звезд Латвии. В 1999 году Паулс выдвигался на пост президента Латвии, однако снял кандидатуру. В мае 2010 года он заявил об уходе из политики.
Завершение карьеры
Паулс объявил о завершении музыкальной карьеры в мае 2024 года. Причиной он назвал ухудшение здоровья.
Личная жизнь
Он женат на родившейся в Одессе россиянке и лингвисте Светлане, с которой вместе прожил более 60 лет. В настоящее время супруга Паулса тяжело больна. У них есть дочь Анета. Слухи о романе с Пугачевой он всегда опровергал.
Общественное давление
Паулс столкнулся с общественным давлением в Латвии из-за своей позиции по отношению к событиям в Украине. После начала СВО от композитора потребовали осуждения действий России. В ответ на это Паулс завяил, что для него главное — здоровье супруги, находившейся тогда в больнице.
Он отметил, что даже Светлана воспринимает родной город Одессу «как прошлое». Вдобавок к этому, композитор осудил разрыв отношений Латвии с Россией и ее ориентированность на Запад.
"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждёт", — сообщил Паулс.
В ответ на это композитор Зигмар Лиепиньш заявил, что позиция его коллеги очень странная, поскольку сейчас необходимо четко давать понять, «на чьей ты стороне». «То, что он сыграл с украинским оркестром — ничего не значит! Его заявление было — он дистанцируется от всего происходящего, что есть личные дела, что супруга Лана находится в больнице… Все это заставляет меня сомневаться, что он на стороне украинцев», — подчеркнул Лиепиньш.
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