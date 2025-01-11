Mash: пассажиры рейса Москва — Дубай отказываются лететь аварийным бортом Utair

Десятки пассажиров рейса Москва — Дубай авиакомпании Utair отказались лететь на совершившем аварийную посадку самолете. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Десятки пассажиров рейса Москва — Дубай отказались лететь дальше аварийным бортом „Ютэйр“. Судно не заменили, пассажирам пообещали отремонтировать лайнер и отправить на нём же», — передает Mash.
Многие напуганы из-за страшного звука, который слышали при посадке. Также сообщается, что на борту до сих пор работают специалисты, так как у него вытекла вся гидравлическая жидкость, заключают авторы канала.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Рейс авиакомпании Utair, летевший в Дубай из Москвы, совершил экстренную посадку во Внуково 11 января. После случившегося транспортная прокуратура начала проверку.
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