11 января 2025

Mash: пассажиры рейса Москва — Дубай отказываются лететь аварийным бортом Utair

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры рейса Москва - Дубай отказались лететь на аварийном борте
Пассажиры рейса Москва - Дубай отказались лететь на аварийном борте Фото:

Десятки пассажиров рейса Москва — Дубай авиакомпании Utair отказались лететь на совершившем аварийную посадку самолете. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Десятки пассажиров рейса Москва — Дубай отказались лететь дальше аварийным бортом „Ютэйр“. Судно не заменили, пассажирам пообещали отремонтировать лайнер и отправить на нём же», — передает Mash.

Многие напуганы из-за страшного звука, который слышали при посадке. Также сообщается, что на борту до сих пор работают специалисты, так как у него вытекла вся гидравлическая жидкость, заключают авторы канала.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Рейс авиакомпании Utair, летевший в Дубай из Москвы, совершил экстренную посадку во Внуково 11 января. После случившегося транспортная прокуратура начала проверку.

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Десятки пассажиров рейса Москва — Дубай авиакомпании Utair отказались лететь на совершившем аварийную посадку самолете. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Десятки пассажиров рейса Москва — Дубай отказались лететь дальше аварийным бортом „Ютэйр“. Судно не заменили, пассажирам пообещали отремонтировать лайнер и отправить на нём же», — передает Mash. Многие напуганы из-за страшного звука, который слышали при посадке. Также сообщается, что на борту до сих пор работают специалисты, так как у него вытекла вся гидравлическая жидкость, заключают авторы канала. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Рейс авиакомпании Utair, летевший в Дубай из Москвы, совершил экстренную посадку во Внуково 11 января. После случившегося транспортная прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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