11 января 2025

Самолет Utair, летевший в Дубай, совершил аварийную посадку в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиалайнер, летевший в Дубай, вернули в аэропорт вылета
Авиалайнер, летевший в Дубай, вернули в аэропорт вылета Фото:

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Москва — Дубай вернули в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве. 

«В Москве в аэропорту „Внуково“ по технической причине совершило вынужденную посадку воздушное судно ПАО Авиакомпании „ЮТэйр“ следующее по маршруту „Москва — Дубай“. Сургутской транспортной прокуратурой по указанному факту организованы надзорные мероприятия.», — рассказали в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

Отправление рейса переносили уже несколько раз. Сейчас его вылет задержан до 22:30.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Внуково экстренно сел Boeing 737 авиакомпании Utair. Из-за случившегося транспортная прокуратура организовала проверку

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Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Москва — Дубай вернули в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве.  «В Москве в аэропорту „Внуково“ по технической причине совершило вынужденную посадку воздушное судно ПАО Авиакомпании „ЮТэйр“ следующее по маршруту „Москва — Дубай“. Сургутской транспортной прокуратурой по указанному факту организованы надзорные мероприятия.», — рассказали в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. Отправление рейса переносили уже несколько раз. Сейчас его вылет задержан до 22:30. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Внуково экстренно сел Boeing 737 авиакомпании Utair. Из-за случившегося транспортная прокуратура организовала проверку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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