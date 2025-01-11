Самолет Utair, летевший в Дубай, совершил аварийную посадку в Москве

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Москва — Дубай вернули в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве.
«В Москве в аэропорту „Внуково“ по технической причине совершило вынужденную посадку воздушное судно ПАО Авиакомпании „ЮТэйр“ следующее по маршруту „Москва — Дубай“. Сургутской транспортной прокуратурой по указанному факту организованы надзорные мероприятия.», — рассказали в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.
Отправление рейса переносили уже несколько раз. Сейчас его вылет задержан до 22:30.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Внуково экстренно сел Boeing 737 авиакомпании Utair. Из-за случившегося транспортная прокуратура организовала проверку.
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