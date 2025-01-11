Оттепель в Перми продлится до конца выходных

В Перми 11 января погода установила очередной рекорд тепла. Это уже четвертая оттепель с начала месяца. В воскресенье, 12 января, ожидается пятый день с оттепелью. Хотя текущие показатели температуры воздуха всего лишь немного превышают нулевую отметку, этот январь уже стал самым теплым с 2007 года.
«Первая декада месяца и вовсе вошла в историю как самая теплая за весь период наблюдений, обогнав такие годы, как 1978, 2007 и 2020. Среднедекадная температура в Перми оказалась выше нормы на 7,7 градусов, а на юге края — почти на 9 градусов», — сообщает ГИС центр ПГНИУ в Telegram.
Аномальное тепло продлится до вечера 12 января. Затем ожидается похолодание с понижением температур от -5 до -7 градусов в южной части края и Перми. 13 января на юге температура может опуститься до -8…-10 градусов, а на севере при облачной погоде прогнозируются значения в пределах -1…-4 градусов. Более значительное похолодание, с температурами до -15 градусов, вероятно только 16-17 января, когда над регионом пройдет промежуточный гребень повышенного давления.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за оттепели в Перми решили закрыть ледовый городок на эспланаде. Он будет закрыт 11 и 12 января.
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