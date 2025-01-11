11 января 2025
10 января 2025

Епархия возмутилась коврами с изображением святых на челябинском рынке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, икона, религия, богородица, христианство, православие, младенец христос
В церкви посчитали недопустимым изображать святых на коврах Фото:

Челябинская митрополия выразила неодобрение по поводу продажи ковров с изображениями святых на одном из рынков города. Снимки изделий с вопросом о приемлемости покупки и использования их в домашних условиях в епархию адресовали прихожане. Об этом сообщается на сайте церковного объединения.

«Когда мы пытаемся разместить священные образы на коврах, часах, бутылках и т. п., мы как будто пренебрегаем божественным волеизъявлением к тому, чтобы всякий человек на земле имел высокое звание друга Божия. В лучшем случае мы заменяем все это на панибратские отношения с Богом, а в худшем — доходим до кощунства», — говорится в сообщении Челябинской митрополии в соцсети «Вконтакте».

Челябинцам напомнили о ценности и уважении к традициям изготовления религиозных изображений, упомянув, что в дореволюционное время иконы и кресты создавались таким образом, чтобы стать семейными реликвиями. В митрополии подчеркнули важность сохранения традиций русской культуры и неуместность использования примитивных материалов для создания священных образов.

В епархии осудили продажу ковров с изображением святых
В епархии осудили продажу ковров с изображением святых

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Челябинская митрополия выразила неодобрение по поводу продажи ковров с изображениями святых на одном из рынков города. Снимки изделий с вопросом о приемлемости покупки и использования их в домашних условиях в епархию адресовали прихожане. Об этом сообщается на сайте церковного объединения. «Когда мы пытаемся разместить священные образы на коврах, часах, бутылках и т. п., мы как будто пренебрегаем божественным волеизъявлением к тому, чтобы всякий человек на земле имел высокое звание друга Божия. В лучшем случае мы заменяем все это на панибратские отношения с Богом, а в худшем — доходим до кощунства», — говорится в сообщении Челябинской митрополии в соцсети «Вконтакте». Челябинцам напомнили о ценности и уважении к традициям изготовления религиозных изображений, упомянув, что в дореволюционное время иконы и кресты создавались таким образом, чтобы стать семейными реликвиями. В митрополии подчеркнули важность сохранения традиций русской культуры и неуместность использования примитивных материалов для создания священных образов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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