Епархия возмутилась коврами с изображением святых на челябинском рынке. Фото

12 января 2025 в 03:54 Размер текста - 17 +

В церкви посчитали недопустимым изображать святых на коврах Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинская митрополия выразила неодобрение по поводу продажи ковров с изображениями святых на одном из рынков города. Снимки изделий с вопросом о приемлемости покупки и использования их в домашних условиях в епархию адресовали прихожане. Об этом сообщается на сайте церковного объединения. «Когда мы пытаемся разместить священные образы на коврах, часах, бутылках и т. п., мы как будто пренебрегаем божественным волеизъявлением к тому, чтобы всякий человек на земле имел высокое звание друга Божия. В лучшем случае мы заменяем все это на панибратские отношения с Богом, а в худшем — доходим до кощунства», — говорится в сообщении Челябинской митрополии в соцсети «Вконтакте». Челябинцам напомнили о ценности и уважении к традициям изготовления религиозных изображений, упомянув, что в дореволюционное время иконы и кресты создавались таким образом, чтобы стать семейными реликвиями. В митрополии подчеркнули важность сохранения традиций русской культуры и неуместность использования примитивных материалов для создания священных образов. В епархии осудили продажу ковров с изображением святых Группа «Челябинская митрополия», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская митрополия выразила неодобрение по поводу продажи ковров с изображениями святых на одном из рынков города. Снимки изделий с вопросом о приемлемости покупки и использования их в домашних условиях в епархию адресовали прихожане. Об этом сообщается на сайте церковного объединения. «Когда мы пытаемся разместить священные образы на коврах, часах, бутылках и т. п., мы как будто пренебрегаем божественным волеизъявлением к тому, чтобы всякий человек на земле имел высокое звание друга Божия. В лучшем случае мы заменяем все это на панибратские отношения с Богом, а в худшем — доходим до кощунства», — говорится в сообщении Челябинской митрополии в соцсети «Вконтакте». Челябинцам напомнили о ценности и уважении к традициям изготовления религиозных изображений, упомянув, что в дореволюционное время иконы и кресты создавались таким образом, чтобы стать семейными реликвиями. В митрополии подчеркнули важность сохранения традиций русской культуры и неуместность использования примитивных материалов для создания священных образов.