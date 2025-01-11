Berliner Zeitung: Европа закупает рекордные объемы газа из России

Европейские страны увеличивают закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, достигая рекордных объемов. Об этом пишут немецкие журналисты.
«Президент РФ Владимир Путин хочет утроить экспорт СПГ из России к 2035 году — Европа закупает рекордные объемы. В отличие от США, российский СПГ пока не попал под санкции в ЕС. В результате экспорт растет до рекордных уровней», — говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.
Ранее кабмин Бельгии утвердил проект о запрете реэкспорта сжиженного природного газа из России, соответствующий санкциям Евросоюза. Это решение направлено на выполнение обязательств в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России.
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