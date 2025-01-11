11 января 2025

Berliner Zeitung: Европа закупает рекордные объемы газа из России

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Путин хочет утроить экспорт СПГ из России к 2035 году, пишет Berliner Zeitung
Путин хочет утроить экспорт СПГ из России к 2035 году, пишет Berliner Zeitung Фото:

Европейские страны увеличивают закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, достигая рекордных объемов. Об этом пишут немецкие журналисты.

«Президент РФ Владимир Путин хочет утроить экспорт СПГ из России к 2035 году — Европа закупает рекордные объемы. В отличие от США, российский СПГ пока не попал под санкции в ЕС. В результате экспорт растет до рекордных уровней», — говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

Ранее кабмин Бельгии утвердил проект о запрете реэкспорта сжиженного природного газа из России, соответствующий санкциям Евросоюза. Это решение направлено на выполнение обязательств в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. 

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Европейские страны увеличивают закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, достигая рекордных объемов. Об этом пишут немецкие журналисты. «Президент РФ Владимир Путин хочет утроить экспорт СПГ из России к 2035 году — Европа закупает рекордные объемы. В отличие от США, российский СПГ пока не попал под санкции в ЕС. В результате экспорт растет до рекордных уровней», — говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung. Ранее кабмин Бельгии утвердил проект о запрете реэкспорта сжиженного природного газа из России, соответствующий санкциям Евросоюза. Это решение направлено на выполнение обязательств в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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