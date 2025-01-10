В Бельгии отказались от российского СПГ

Кабмин Бельгии утвердил проект о запрете реэкспорта сжиженного природного газа из России, соответствующий санкциям Евросоюза. Это решение направлено на выполнение обязательств в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
«Проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля. Они призваны обеспечить соблюдение запретов в рамках регламента ЕС 2024/1745», — говорится в документе.
Решение включает запрет на перегрузку СПГ из России и оказание связанных с этим технических или финансовых услуг. Теперь проект должен получить одобрение Госсовета королевства, после чего он вступит в силу.
Несмотря на планы ЕС сократить импорт российского газа к 2027 году, его доля в общем газовом импорте остается значительной. Она увеличившись с 15% в 2023 году до 20% в 2024 году.
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