11 января 2025
10 января 2025

В центре Екатеринбурга продают квартиру с огромной террасой за 174 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, терраса, школа 40, многоквартирный дом
Площадь террасы — 117 квадратных метров (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров с большой террасой, с которой открывается панорамный вид на город. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 174 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Расположена на 25-м этаже ЖК бизнес-клacca на улице Фeвpaльcкoй Революции, 15. Такую квартиру Вы больше не найдете! Жизнь нaд городом, ежедневное созерцание пробуждения Екатеринбуга и сумасшедшие закаты», — написано в объявлении.

Площадь террасы составляет 117 квадратных метров. По словам продавца, на ней можно расположить бассейн, барбекю или зимой залить собственный каток. Стоимость одного квадратного метра — 1,5 миллиона рублей. В интерьере пентхауса использованы дорогие материалы, выполнен дизайнерский ремонт, установлена качественная сантехника, современная мебель и бытовая техника.

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В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров с большой террасой, с которой открывается панорамный вид на город. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 174 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Расположена на 25-м этаже ЖК бизнес-клacca на улице Фeвpaльcкoй Революции, 15. Такую квартиру Вы больше не найдете! Жизнь нaд городом, ежедневное созерцание пробуждения Екатеринбуга и сумасшедшие закаты», — написано в объявлении. Площадь террасы составляет 117 квадратных метров. По словам продавца, на ней можно расположить бассейн, барбекю или зимой залить собственный каток. Стоимость одного квадратного метра — 1,5 миллиона рублей. В интерьере пентхауса использованы дорогие материалы, выполнен дизайнерский ремонт, установлена качественная сантехника, современная мебель и бытовая техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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