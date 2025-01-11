В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров с большой террасой, с которой открывается панорамный вид на город. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 174 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Расположена на 25-м этаже ЖК бизнес-клacca на улице Фeвpaльcкoй Революции, 15. Такую квартиру Вы больше не найдете! Жизнь нaд городом, ежедневное созерцание пробуждения Екатеринбуга и сумасшедшие закаты», — написано в объявлении.
Площадь террасы составляет 117 квадратных метров. По словам продавца, на ней можно расположить бассейн, барбекю или зимой залить собственный каток. Стоимость одного квадратного метра — 1,5 миллиона рублей. В интерьере пентхауса использованы дорогие материалы, выполнен дизайнерский ремонт, установлена качественная сантехника, современная мебель и бытовая техника.
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