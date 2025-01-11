Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили займется продвижением идеи открытого конфликта Тбилиси с Москвой. По данным зарубежных СМИ, для этого она получила стипендию от американского Института Маккейна.
«Пенсия для Зурабишвили позволит распространять на „научных конференциях“ то, что евроатлантические крестные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых войн и необходимость заставить Тбилиси вновь развязать войну против Москвы», — говорится в статье итальянского издания L'AntiDiplomatico. Отмечается, Евросоюз и НАТО явно поддерживают деятельность Зурабишвили.
Так, Институт Маккейна открыто заявил о том, что его стипендиат будет стремиться к проведению новых выборов в Грузии. Кроме того, Зурабишвили отвергает легитимность текущего правительства и его главы, а также президента Михаила Кавелашвили, чья инаугурация прошла 29 декабря.
Ранее экс-президент Грузии заявляла о намерении посетить США для переговоров с союзниками страны, которые готовы оказать поддержку в ослаблении России. Зурабишвили также неоднократно заявляла, что она до сих пор легитимно занимает должность главы государства. Об этом писал «Ридус».
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