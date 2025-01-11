11 января 2025

Повара из Москвы арестовали за стремление стать террористом

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя
Обвиняемый и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя Фото:

В Москве арестовали мужчину, который готовился вступить в террористическую организацию. Об этом стало известно из официальных судебных документов.

«Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической», — передает документы суда РИА Новости. Отмечается, что на данный момент подозреваемый арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта.

Уголовное дело возбуждено еще в апреле прошлого года, однако суд принял решение продлить срок предварительного следствия до марта 2025 года. В ходе рассмотрения ходатайства следователь указал на возможное уклонение обвиняемого от правосудия, в том числе вероятность уничтожения доказательств и угрозы свидетелям.

В рамках следствия уже проведены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы изучения публикаций обвиняемого в соцсетях. Далее предстоит провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.

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В Москве арестовали мужчину, который готовился вступить в террористическую организацию. Об этом стало известно из официальных судебных документов. «Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической», — передает документы суда РИА Новости. Отмечается, что на данный момент подозреваемый арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта. Уголовное дело возбуждено еще в апреле прошлого года, однако суд принял решение продлить срок предварительного следствия до марта 2025 года. В ходе рассмотрения ходатайства следователь указал на возможное уклонение обвиняемого от правосудия, в том числе вероятность уничтожения доказательств и угрозы свидетелям. В рамках следствия уже проведены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы изучения публикаций обвиняемого в соцсетях. Далее предстоит провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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