Повара из Москвы арестовали за стремление стать террористом

В Москве арестовали мужчину, который готовился вступить в террористическую организацию. Об этом стало известно из официальных судебных документов.
«Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической», — передает документы суда РИА Новости. Отмечается, что на данный момент подозреваемый арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта.
Уголовное дело возбуждено еще в апреле прошлого года, однако суд принял решение продлить срок предварительного следствия до марта 2025 года. В ходе рассмотрения ходатайства следователь указал на возможное уклонение обвиняемого от правосудия, в том числе вероятность уничтожения доказательств и угрозы свидетелям.
В рамках следствия уже проведены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы изучения публикаций обвиняемого в соцсетях. Далее предстоит провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.
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